Iohannis va avea „Ziua Națională a mea“

14:48:28 / 30 Noiembrie 2016

Minciunos jigodie panarama las asta este profilul romanului basist pnl ist iohanist! Dupa.ce.a promis ca va fi un altfel de pres decat precedesorul lui dictator a ajuns dupa numai un an sa l plagieze si chiar sa l intreaca in memernicie si lipsa de.respect.Tocmai el care are grave probleme cu justitia care daca sar fi aplicat si n cazul lui si mu sar fi amanat procesul in care era acuzat de furt a doua case in sibiu pe care de altfel le a pierdut in instanta...nu ar mai fi ajuns pres .Dar nu a facut un PAS inapoi cum cere ACUM.Tocmai el. Tara asta e blestemata dupa basescu a venit acest pres care a ajuns dar nu stie nici el cum.Tocmai ca a fost lasat sa participe si sa castige alegerile arata cat de corupta e tara asta unde un om cu probleme penale castiga alegerile pt a putea mai usor fi manipulat.