Iohannis: „Voi adresa o invitație Papei Francisc de a vizita România”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi, la plecarea în vizita oficială la Sfântul Scaun, că îl va invita pe Papa Francisc să viziteze România și a precizat că dorința autorităților române este ca această vizită să aibă loc în 2018, când se sărbătoresc 100 de ani de existență a României moderne. "Voi adresa o invitație Papei Francisc de a vizita România, am discutat aseară cu Preafericitul Daniel despre această chestiune și Biserica Ortodoxă susține 100% acest demers. Dorința noastră este dacă s-ar putea realiza o astfel de vizită în anul 2018, care este un an deosebit de important pentru noi, este anul în care sărbătorim 100 de ani de existență a României moderne. România are, prin istoria și cultura sa, vocația unei relații speciale cu Sfântul Scaun. Dorința noastră este să aprofundăm în continuare această colaborare excelentă care s-a dezvoltat în ultimii 25 de ani", a afirmat șeful statului la Aeroportul Henri Coandă. Președintele Klaus Iohannis va vizita astăzi Expoziția Universală Milano 2015, iar mâine se va întâlni, la Vatican, cu Papa Francisc.