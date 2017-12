Iohannis și Băsescu cântă aceeași partitură!

ACUZAȚII Tot mai mulți politicieni, în special cei ai coaliției de guvernare, spun că prezidențiabilul ACL, Klaus Iohannis, are, în ultima perioadă, un limbaj comun cu Traian Băsescu. Mergând pe firul argumentelor similare susținute atât de Băsescu cât și de Iohannis, tot mai multe voci îl acuză pe Iohannis că ar fi o marionetă, dirijată cu grijă de la Cotroceni. Unul dintre cei care sunt convinși de acest lucru este senatorul PSD Daniel Savu, care a afirmat că anunțul candidaturii lui Klaus Iohannis l-a dus cu gândul la un tandem de tristă amintire pentru istoria politică recentă a României. ”Este vorba despre cuplul Băsescu - Boc, cel care a făcut atât de mult rău românilor. După Emil Boc, acum, Iohannis este noul discipol al lui Băsescu. Altfel nu pot explica reproducerea la virgulă a discursului şi a argumentelor promovate ani la rând de șeful statului. Iohannis ar trebui să-l prezinte public pe cel care îi scrie discursurile. Am putea avea surpriza să aflăm că este vorba chiar de Traian Băsescu. Prea seamănă ideile și argumentele candidatului Iohannis cu cele promovate în cele două mandate de nimeni altul decât preşedintele Băsescu! Este jignitor pentru români ca Iohannis să vină, după 10 ani de regim Băsescu, și să propună alţi 10 ani de Băsescu”, a spus Savu. La rândul său, președintele PLR, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că neamțul, alături de democrat liberalul Cătălin Predoiu, sunt două marionete ale lui Băsescu. ”Tandemul înscris pentru alegerile din această toamnă, format de Iohannis și Predoiu, nu are alt scop decât acela de a-i face jocul șefului statului. Cei doi așa-ziși lideri politici și oameni de dreapta joacă după cum le cântă șeful statului”, a afirmat Tăriceanu. Despre noua prietenie Iohannis - Băsescu a vorbit și premierul Victor Ponta, care, prezent, ieri, la Constanța, a declarat că liderul PNL „s-a aliat și vrea să facă guvern cu oamenii lui Băsescu”. Ponta a mers mai departe, afirmând că discursul lui Iohannis „pare scris de Traian Băsescu sau de oamenii lui”.

VIZITĂ MISTERIOASĂ Speculațiile privind apropierea dintre Klaus Iohannis și Traian Băsescu au apărut după ce în presă au fost publicate o serie de fotografii în care prezidențiabilul ACL a efectuat, la începtul lunii iulie, o vizită ”de lucru” la Vila Lac 3, locuința de protocol a președintelui. Luat la întrebări de presă cu privire la această vizită, sibianul a negat că l-ar fi vizitat pe șeful statului, Iohannis precizând chiar că nu a mai vorbit cu Băsescu din 2008. ”Nu m-am întâlnit cu președintele. Evenimentul la care a fost fotografiată mașina mea a fost unul care a fost în zonă, la Vila Dante, unde am participat la o întâlnire nepublică, cu vechiul însărcinat de afaceri al SUA - Duane Butcher. Este o confuzie regretabilă. Când vor avea loc întâlniri de interes public, va voi spune eu”, a explicat, neconvingător, liderul PNL. Prietenii lui Băsescu de la ambasada SUA l-au îngânat pe Iohannis, confirmând evenimentul cu Duane Butcher, dar refuzând să pună la dispoziția presei lista invitaților, care ar fi lămurit situația în privința prezenței lui Traian Băsescu la întrunire. În replică, premierul Victor Ponta a firmat că Iohannis neagă un lucru evident când spune că nu s-a întâlnit cu Traian Băsescu, el arătând că nu înţelege de ce acesta nu spune adevărul. „Nu înţeleg de ce nu a zis că da. Începe să semene cu Băsescu - neagă lucruri clare”, a spus Ponta. El a arătat că s-a uitat pe fotografiile în care este prezentată maşina lui Iohannis în zona reşedinţei prezidenţiale. „Poate a greşit drumul, poate a intrat din greşeală - ştiţi cum - vrea să se ducă în dreapta şi a luat-o în stânga”, a spus Ponta. Dovada că Iohannis minte când spune că nu a mers la Băsescu a fost scoasă în evidență de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, care spune că, deși accesul în cele două imobile se face din străzi diferite, vilele Vila Lac 3 și Dante sunt în aceeași curte.

Țeapa secolului pentru PNL

Apropierea PNL de PDL pare să fie doar o uneltire a actualului președinte Traian Băsescu, cel care, prin diferite manevre, încearcă să împuște doi iepuri deodată. Pe de o parte, Băsescu vrea să pună mâna pe PNL, iar pe de altă parte șeful statului vrea să aibă un partid puternic cu care să continue în politică. Planul lui președintelui este structurat, potrivit analiștilor politici, în trei pași. Primul a fost ademenirea și retragerea lui Crin Antonescu, după care va urma compromiterea publică a lui Klaus Iohannis, iar în final va fi impunerea lui Mihai-Răzvan Ungureanu, cel care este protejat de Traian Băsescu, moment în care PMP se va alinia la actuala Alianță Creștin Liberală. În acest fel, cercul se va închide, iar marele perdant în acest joc este PNL, care va rămâne fără candidat la prezidențiale și fără istoria sa de 139 de ani.