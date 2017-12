Ion Ion, prezentat oficial la CSA Steaua

Ion Ion, noul antrenor al echipei de fotbal CSA Steaua Bucureşti, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţă de presă, că este încrezător în privinţa proiectului demarat cu susţinerea Ministerului Apărării Naţionale şi a precizat că urmăreşte jucători din toate ligile României. Ion Ion, în vârstă de 63 de ani, va fi responsabil de echipa de fotbal seniori şi va avea ca obiectiv promovarea succesivă în ligile superioare, pornind din Liga a 4-a.

„Printr-un concurs de împrejurări am ajuns antrenor. Sunt fericit, am sperat în momentul în care erau discuţii cu Marius Lăcătuş. Este un proiect extraordinar, nu ştiu ce va fi în continuare, dar începe cu noi, asta e cel mai important. Am mai lucrat la nivelul acesta, ştiu ce mă aşteaptă şi cred că vom reuşi. Steaua este un brand mare, atrage jucători chiar şi la nivelul acesta. Am oameni serioşi în spatele meu, din MApN. Urmărim fiecare etapă din campionatele aflate în desfăşurare, de la liga întâi până la liga a cincea. Toţi antrenorii centrului de copii şi juniori se duc la meciuri, facem o statistică în legătură cu ce am văzut”, a declarat Ion Ion.

Ion Ion a fost component al echipei Steaua Bucureşti în perioada 1971-1980, a cucerit două titluri de campion și două Cupe al României în cele nouă sezoane petrecute la Steaua. Ca antrenor, Ion Ion a mai pregătit echipa de juniori a clubului Rapid în perioada 1986-1992, echipele de fotbal seniori Jiul Petroșani, Rova Roșiori și FC Tunari. Între 1996 și 2013 a pregătit formații de seniori din Oman, Bahrain, Emiratele Arabe Unite si Qatar.

FC STEAUA BUCUREŞTI VA DEVENI FOTBAL CLUB FCSB SA

Joi, 30 martie, la Casa Fotbalului din București, este programată o nouă ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, notează site-ul frf.ro. Ședința va începe la ora 11.00 și va fi urmată de declarațiile președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Comitetul Executiv al FRF va ratifica şi schimbarea titulaturii vicecampioanei României, FC Steaua Bucureşti, care se va numi Fotbal Club FCSB SA. La 21 decembrie 2016, societatea comercială înfiinţată de către George Becali a pierdut dreptul de a mai folosi numele „Steaua”, în urma unei decizii a Curţii de Apel.