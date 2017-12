Ionel Mătăsăreanu, artistul boem al Constanţei, la ceas aniversar

Pictorul Ionel Mătăsăreanu este o prezenţă aparte a Constanţei, cu un suflet de artist şi un comportament boem valorificat în lucrările sale îndeosebi de inspiraţie marină. Deşi a expus foarte puţin, ultima sa expoziţie personală avînd loc în urmă cu mai mulţi ani, pictorul este foarte cunoscut şi unanim apreciat. „Rareori se leagă un oraş mai mult de un pictor aşa cum a făcut-o Constanţa cu Ionel Mătăsăreanu“, a observat criticul de artă Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă din Constanţa.

Ionel Mătăsăreanu este cetăţean de onoare al oraşului Constanţa din anul 2002. În urmă cu o săptămînă, maestrul care, pe 23 martie, a împlinit vîrsta de 80 de ani, a fost distins de Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi Muzeul de Artă cu diplome menite să-i recunoască meritul artistic în urbea tomitană. „Mi-a fost profesor în anii liceului, între 1964-1968. Îl venerez ca pe un maestru şi un mare pictor al acestui spaţiu dobrogean. Noi, discipolii, ţinem să îl venerăm, ca de fiecare dată, cu prilejul ocaziilor jubiliare“, a mărturisit artistul Ion Tiţoiu despre mentorul său. „Ionel Mătăsăreanu a fost şi este în continuare un artist care îşi găseşte audienţă la toată lumea şi la toate nivelurile de instrucţie şi educaţie. Reuşeşte acest miracol de a plăcea atît cunoscătorilor, cît şi celor pentru care contemplarea picturii nu survine decît ocazional“, a observat Doina Păuleanu. Potrivit criticului de artă, caracterul social al picturii lui Mătăsăreanu corespunde unui nivel de romantism reprimat, de care fiecare dintre noi are nevoie. „Mătăsăreanu este un pictor de structură romantică, ceea ce nu înseamnă că limbajul său ţine de acest curent al secolului al XIX-lea, la fel şi recuzita sa, asociind de obicei marinele sale învolburate, străbătute de furtuni, cu acest curent care este localizabil istoric, dar care este un dat fundamental al spiritului uman. A fi romantic înseamnă a avea deschidere către ceea ce este măreţ, către ceea ce ne depăseşte, către mister, taină, către această stare căreia Ionel Mătăsăreanu i s-a dedicat o viaţă întreagă prin subiectul său preferat, marinele“, a completat Doina Păuleanu. Referitor la modul autentic al acestuia de a picta, criticul de artă a specificat: „Tipul său de cromatică şi de vehemenţă picturală place, fiind elemente ale autenticităţii sale. Ion Mătăsăreanu are această privire necoruptă de elemente ale modernităţii, prin care reuşeşte să fie el însuşi în faţa acestui tablou grandios, iar acest dialog pe care îl are cu marea îi crează o stare specială. Se vede că pictează cu patimă, după tuşă şi cantitatea de pastă“.

Ionel Mătăsăreanu nu este numai un artist plastic îndrăgit al Constanţei. Personalitatea sa artistică este completată de către pasiunea pentru muzică, în special pentru vioară şi Bach. „Ceea ce mă impresionează pe mine întotdeauna la Mătăsăreanu este al doilea instrument al virtuozităţii sale, vioara“, a mărturisit directorul Muzeului de Artă Constanţa, Doina Păuleanu. Astfel, lui Ionel Mătăsăreanu i se potriveşte perfect expresia „violon d’Ingres”.

Pictorul urbei tomitane, Ionel Mătăsăreanu, s-a născut la Oraviţa, pe 23 martie 1929, iar în 1959 a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“, printre profesorii săi aflîndu-se şi Alexandru Ciucurencu. Din 1961, pictorul este membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Constanţa.