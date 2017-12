Ionuţ Iftimoaie a devenit tătic

Campionul de K1 Ionuţ Iftimoaie a… cîştigat cea mai grea şi mai emoţionantă victorie din viaţa sa: pe data de 26 ianuarie, la ora 13.30, Maria, soţia sa, a dat naştere prin cezariană unui băieţel, Nicholas Ionuţ, de trei kilograme. „Eu eram pregătit şi să leşin de fericire, dar nu s-a întîmplat acest lucru. Cînd mi-am văzut băieţelul sănătos şi l-am ţinut în braţe am simtit o emoţie atît de puternică încît rîdeam în hohote cu lacrimi în ochi”, a mărturisit, fericit, Iftimoaie.

Naşterea a avut loc la Spitalul Elias din capitală, unde Maria şi Ionuţ Iftimoaie se întîlnisera cu dr. Filipescu pentru un control de rutină, care s-a transformat, la îndemnul medicului, în naştere. Ionuţ a fost alături de soţia sa în timpul naşterii şi a asistat emoţionat la momentul în care micuţul Nicholas Ionuţ a venit pe lume. „Am văzut cum dr. Filipescu l-a scos din burtică pe Spartacus, cum îl alint eu şi am văzut din prima că o să fie un mare campion, care o să mă depăşească pe mine, cu siguranţă. Am simţit o emoţie extraordinară, pe care nu am mai trăit-o pînă acum. Sînt foarte fericit”, a mai spus proaspătul tătic.

Alături de Ionuţ şi familia sa nu sînt doar rudele şi prietenii, ci şi oameni simpli, care l-au văzut doar la televizor. „Sînt foarte fericit că şi Maria, şi fiul nostru sînt bine. Avem alături de noi familiile noastre, dar şi oameni care nu ne cunosc personal. Cînd m-au văzut cu flori în mînă, oamenii de pe stradă m-au întrebat: Gata, aţi născut? şi le-am dat vestea că sînt tătic, m-au felicitat şi s-au bucurat sincer pentru noi, ceea ce pentru mine a însemnat mult”, a mai spus Ionuţ Iftimoaie.