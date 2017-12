IPS Teodosie, noul rector al Universităţii „Ovidius”?

04:26:17 / 10 Martie 2014

mai fratilor

mai fratilor ati inebunit ? cum sa alegem un popa in fruntea universitatii .sa-si vada de popi lui spagari si evaziunea fiscala ce a cuprins absolut toata lumea bisericii. nu toata lumea este credincioasa . mai sunt si atei . PAI CUM SA CONDUCA UN STRAI MONAHAL FACULTATI CU STIINTE EXACTE .A ESTE UN ANTAGONISM CURAT .du-te popo si lasa ne ca o sa gasim oameni priceputi sa ne conduca .au plecat secretarii de partid si ati venit voi clericii. .noi credem in bunul Isus nu in niste hoti ca voi in niste nespalati si pedofili ca voi .mi se pare ca ai popo si dosar .nu prea e curata situatia in care te afli .......................STIM TOTI CA-TI DORESTI FUNCTIA ASTA CA ESTI PERVERS .LUMEA VORBESTE CA-TI PLAC SI FEMEILE ............stii ceva jupane ....LASA NE nu avem nevoie de oameni ca tine in conducerea universitatii .avem nevoie de spitale de medicamente de stiinte exacte nu de oameni care sa prostesca poporul .securisti de moda noua ce sunteti .in nici o institutie de invatamant superior din UE nu conduce clerul mei multe facultati de stiinte exacte ,................................lasa ne si pleca acasa cu sutanele tale si cu transpiratiile voastre urat mirositoare .LASA-NE