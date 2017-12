Irina Begu s-a transferat la CSM Bucureşti

CSM Bucureşti a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, transferul Irinei Begu (26 de ani), a doua cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România, după Simona Halep, şi a doua din cadrul clubului bucureştean, după Monica Niculescu.

”Mă bucur că mă alătur unui proiect atât de puternic. Când m-a sunat domnul Alin Petrache să vin la CSM Bucureşti, nu am stat foarte mult pe gânduri. Cu atât mai mult cu cât urma să fiu colegă cu Monica Niculescu, cu care am jucat de atât de multe ori împreună. Poate că acum vom face dublu mai des, iar ca pereche cred că am putea ajunge între primele 10 din lume”, a declarat Irina Begu, conform site-ului oficial al CSMB.

În acest moment, la secţia de tenis de la CSM Bucureşti, coordonată de Alex Nedea, sunt legitimate două dintre primele trei jucătoare de tenis din România. Pentru a semna cu CSMB, Irina Begu a renunţat la Olimpia Bucureşti. Chiar dacă este vorba de un sport profesionist, jucătorii au tot interesul să fie legitimaţi la un club puternic în ţară, astfel încât să aibă acces mai uşor la baze de pregătire şi la facilităţi de refacere. Irina Begu va continua să lucreze cu aceiaşi antrenori, Adrian Cruciat şi Artemon Apostu Efremov, iar anul 2017 îl va începe la Antipozi. Până la Australian Open, Irina va mai juca la Brisbane şi la Sydney.

Alin Petrache, directorul general al CSM Bucureşti, a declarat: ”Irina este un model pentru copii. Suntem mândri că se alătură proiectului CSM Bucureşti şi sunt convins că rezultatele pe care le va avea în continuare vor fi foarte bune. Sper ca pe viitor să facă un dublu de succes cu Monica Niculescu şi împreună să câştige un turneu de Mare Şlem, astfel încât să fie mândri toţi bucureştenii şi, de ce nu, românii de pretutindeni!”.