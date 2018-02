Irlanda de Nord nu are încă un guvern! Premierul May speră într-o minune

Brexitul complică serios lucrurile în interiorul Marii Britanii şi Irlanda. Premierul britanic Theresa May încă speră că se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez în care puterile sunt împărţite (între unionişti şi naţionalişti), a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a şefei guvernului britanic, relatează Reuters. Începând din ianuarie anul trecut, Irlanda de Nord nu are un guvern delegat după ce partidul naţionalist Sinn Fein s-a retras din guvernul în care puterile erau împărţite cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), ceea ce a sporit şansele plasării provinciei britanice sub administrarea directă a Londrei, pentru prima dată în ultimii zece ani. Marea Britanie a fost nevoită să impună un buget privind Irlanda de Nord - primul pas către plasarea provinciei britanice sub administrarea directă a guvernului de la Londra - întrucât până la 6 noiembrie anul trecut la Belfast nu a fost format un nou guvern în care puterile sunt împărţite. Theresa May a vorbit cu premierul irlandez Leo Varadkar luni seara. "Premierul May a spus că s-a întâlnit săptămâna trecută atât cu Sinn Fein, cât şi cu DUP, şi că ea încă este de părere că există o bază pentru a se ajunge la o înţelegere", a spus purtătoarea de cuvânt citată. În ceea ce priveşte Brexitul, Theresa May şi-a exprimat hotărârea de a evita o "frontieră dură" între provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda sau între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii, a adăugat reprezentanta executivului de la Londra.