Italienii doresc înfrăţirea judeţului Constanţa cu o regiune similară din Italia

Ambasadorul Italiei la Bucureşti, Daniele Mancini, a efectuat, ieri, o vizită în judeţul Constanţa, unde s-a întîlnit cu prefectul Dănuţ Culeţu. Demnitarul a fost însoţit de o delegaţie compusă din funcţionari ai Ambasadei Italiei, la sectoarele comercial şi cultural. Daniele Mancini a declarat că judeţul Constanţa este una dintre cele mai importante regiuni de la Marea Neagră, iar portul poate deveni unul dintre cele mai dezvoltate din Europa. Atît prefectul cît şi ambasadorul Italiei au declarat că, în urma întîlnirii de la Prefectură, s-a dat startul unei competiţii între judeţele Constanţa şi Timişoara, acesta din urmă beneficiind de un puternic capital investiţional al oamenilor de afaceri italieni. "Este un pariu pe care îl vom cîştiga şi sîntem convinşi că judeţul Constanţa are o calitate în plus faţă de Timişoara, deoarece are avantajul litoralului. Constanţa reprezintă o prioritate strategică. Deja, sînt cîteva companii care au investit în acest judeţ, iar posibilităţi de investiţii în Constanţa sînt numeroase", a declarat Daniele Mancini. Ambasadorul Italiei a mai afirmat că întîlnirea a avut rolul de a pregăti un viitor forum de afaceri româno-italian, care va fi organizat cît mai curînd. "Sîntem latini şi trebuie să lucrăm organizat. Italia are încredere în Constanţa, în dezvoltarea ulterioară a judeţului", a mai spus Daniele Mancini. Ambasadorul Italiei a spus că au fost trecute în revistă sectoarele unde companiile italiene ar putea investi. Printre ele se numără portul, agricultura, agroindustria, protecţia mediului şi turismul. El a mai spus că judeţul Constanţa este cea mai importantă regiune din România din punct de vedere politic şi economic. Daniele Mancini a afirmat că, în urma unei vizite la Campusul Universităţii "Ovidius", s-au stabilit acţiuni comune între profesorii acestei universităţi şi o instituţie similară din Genova, iar firmelor italiene care vor investi în Constanţa li se va cere şi promovarea culturii. De asemenea, demnitarul a mai afirmat că în perioada următoare se va încerca înfrăţirea judeţului Constanţa cu o structură similară din Italia. "Încercăm să apropiem nu numai oraşele, ci şi judeţele, pentru a putea să dezvoltăm această regiune din Dobrogea", a mai afirmat Daniele Mancini. El a anunţat că se va întoarce în judeţul Constanţa, la sfîrşitul acestei luni, pentru a participa la un spectacol acrobatic oferit de piloţii italieni.