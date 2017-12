Îți place informatica? Iată unde trebuie să fii sâmbătă!

Elevii și studenții pasionați de Tehnologia Informației sunt așteptați să participe la a IX-a ediție a Concursului pentru Elevi și Studenți în Tehnologia Informației - ESTIC 2016, organizat de Facultatea de Matematică și Informatică a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC). Acesta va avea loc sâmbătă, 21 mai, începând cu ora 9.00, la sediul UOC de pe b-dul Mamaia nr. 124, sala E8, etaj 1. Competiţia se adresează atât studenţilor, cât şi elevilor de liceu pasionaţi de informatică. Alături de elevi, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Matematică şi Informatică vor fi prezente şi companii care activează în domeniul IT: Akson, AquaSoft, BluePink, DocProcess, F5 IT, RDS-RCS şi XactConsulting. Acestea au colaborat şi în trecut pentru alte evenimente (ediţiile anterioare ale concursului ESTIC, Zilele Carierei în Mate-Info din 2015, Open Days, Live Coding Session etc.) organizate de Facultatea de Matematică și Informatică. Companiile prezente vor acorda premii şi îşi vor prezenta domeniul de activitate şi oferta de joburi şi internship-uri pentru studenţii facultăţii. Pentru mai multe detalii, puteți accesa următorul link:

http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Evenimente&ItemID=155.