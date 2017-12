Iubita lui Mick Jagger, găsită moartă

L'Wren Scott, designer şi manechin, în vârstă de 47 de ani, a fost găsită spânzurată cu o eşarfă, aseară, în apartamentul ei de lux din Manhattan (New York). Femeia a fost găsită de asistenta sa, care a alertat autorităţile. Poliţia a fost chemată în jurul orei 10.00 dimineaţa (16.00, ora României) la apartamentul de pe Eleventh Avenue. Până în acest moment, nu se ştie dacă L'Wren Scott a lăsat în urmă vreun bilet de adio. De peste zece ani, Scott era prietena lui Mick Jagger, liderul formaţiei The Rolling Stones. Celebrul solist a primit teribila veste în Australia, unde se află în turneu. Potrivit purtătorului de cuvânt al formaţiei, cântăreţul este şocat şi devastat de această veste. Deşi avea în spate o carieră de designer, apropiaţii spun că femeia devenise cunoscută mai mult datorită relaţiei pe care o avea cu Mick Jagger, vocalistul formaţiei de rock The Rolling Stones.