James Franco a adormit la manşă

Actorul american James Franco a declarat într-un interviu recent că a adormit în timp ce pilota un avion. Starul american efectua un zbor de instrucţie, împreună cu profesorul său de pilotaj, între Las Vegas şi Los Angeles, iar la ora 03.00 dimineaţa a simţit că l-a cuprins oboseala. “Am o reacţie ciudată faţă de această poveste, deoarece este amuzantă dar şi înfricoşătoare. După ce decolezi, zborul cu avionul este destul de plictisitor. Nu faci altceva decât să stai acolo, în cabină. Era noapte, nu aveai nimic la ce să te uiţi. Din fericire, instructorul meu de zbor era încă treaz” a povestit James Franco. În cele din urmă, actorul a obţinut brevetul de pilot, însă nu a mai pilotat un avion în ultimii trei ani. “Nu este cu adevărat o pasiune, dacă renunţi la ea, timp îndelungat. Erau însă multe gadget-uri pe acolo. Trebuia să citesc din manual. Privind în urmă, nu-mi vine să cred că am făcut asta, că m-am aflat cu adevărat într-un avion, singur, îndreptându-mă spre pista de aterizare”, a adăugat actorul american. James Franco poate fi văzut, în această vară, pe marile ecrane, în filmul “Rise of the Planet of Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia”.