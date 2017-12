Jane Fonda fumează marijuana

Actriţa americană Jane Fonda, în vârstă de 77 de ani, a dezvăluit într-un interviu recent că fumează marijuana din când în când, însă recunoaşte faptul că acel drog îi afectează adeseori judecata. ”Nu pot să mai văd un film dacă am fumat marijuana. Am văzut în trecut filme după ce fumasem marijuana şi îmi spuneam: „Acesta este probabil cel mai bun pe care l-am văzut vreodată“. Apoi, revedeam filmul, trează, şi îmi spuneam: „Oare ce-a fost în capul meu?“”, a declarat actriţa americană. Jane Fonda crede că şi-a dezvoltat un simţ mai amplu al propriei stări de bine în ultimii ani şi acum se simte ca o altă fiinţă umană, în comparaţie cu perioada în care avea 60 de ani. ”Oamenii spun: „Dumnezeule! Cum reuşeşti să te menţii atât de... bla bla bla“. E simplu. Am făcut o operaţie estetică. Am vorbit deja despre acest lucru. Nu contează. Ceea ce contează este să înţelegi că întotdeauna poţi să te simţi mai bine. Că trebuie să continui să ai încredere. Devine mai greu pe măsură ce îmbătrâneşti. Dar trebuie să rămâi curajos şi să continui să mergi dincolo de zona ta de confort şi să descoperi acele lucruri de care ai nevoie pentru a deveni aşa cum îţi doreşti să fii”, a adăugat Jane Fonda.

Jane Fonda a debutat în 1960, în comedia ”Nevasta baschetbalistului / Tall Story”, dar a fost apreciată în 1969, în drama ”Şi caii se împuşcă, nu-i aşa? / They Shoot Horses, Don't they?”, pentru care a primit şi prima nominalizare la Oscar. Actriţa americană a jucat în peste 40 de filme şi a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1978, pentru rolul din ”Întoarcerea acasă / Coming Home”, şi în 1971, pentru partitura din ”Klute”.