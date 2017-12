Jean Constantin, încă la spital

Actorul Jean Constantin rămîne internat în secţia Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, chiar dacă starea sa de sănătate s-a ameliorat. Medicii spun că el se simte mai bine după ce, la sfîrşitul săptămînii trecute, a venit la spital cu probleme cardiace. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr.Florian Stoian, artistul se simte mai bine, nu mai are problemele de respiraţie cu care se prezentase, iar tensiunea arterială este ţinută sub control. “El se află în continuare internat în Secţia Cardiologie a spitalului, într-o stare bună. Artistul va mai rămîne în spital sub observaţie, iar o externare a sa va fi făcută în funcţie de cum se va simţi în continuare”, a declarat dr.Stoian. Artistul a fost supus unor analize medicale de specialitate. Directorul unităţii medicale, dr. Ion Niculescu, declara, vineri, că actorul nu este într-o stare gravă, este stabil, dar, dată fiind vîrsta înaintată şi afecţiunile cronice de care suferă, va rămîne cîteva zile în spital. Precizăm că actorul a cerut discreţie privind afecţiunile de care suferă şi a cerut în mod expres ca acestea să nu fie făcute publice. Jean Constantin s-a născut la 21 august 1928 la Techirghiol, în judeţul Constanţa. A debutat pe scenă la secţia de estradă din cadrul Teatrului de Stat Fantasio din Constanţa, în 1957. Actorul a jucat în peste 50 de filme, printre cele mai recente menţionăm: “Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii” (2006), “Roming”, de Jiri Vejdelek (2007), şi “Supravieţuitorul” (2008), de Sergiu Nicolaescu.