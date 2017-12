John Kerry solicită Congresului să aprobe intervenţia militară împotriva grupării Stat Islamic

Secretarul de Stat american John Kerry a solicitat ieri Congresului să aprobe intervenţia militară lansată deja împotriva grupării Stat Islamic în Irak şi în Siria, o autorizare juridică oficială de care administraţia se poate totuşi lipsi, relatează AFP. Şeful diplomaţiei americane a pledat în cursul după-amiezii în faţa puternicei Comisii de Externe a Senatului pentru "autorizarea utilizării forţei militare" (Authorization for Use of Military Force, AUMF). Această "autorizare, sau AUMF, urmează să-i ofere preşedintelui (Barack Obama) un mandat clar şi flexibilitatea necesară pentru a continua conflictul armat împotriva SI şi forţelor sale afiliate", a solicitat Kerry. Conform Constituţiei Statelor Unite, doar Congresul are dreptul de a declara război. Însă administraţia americană s-a lipsit până în prezent de acest cadru juridic, angajând intervenţiile militare în Irak şi în Siria împotriva SI în baza unor precedente ale AUMF, prima luată după atentatele din 11 septembrie 2001 împotriva Al-Qaida, talibanilor şi altor grupări "teroriste", iar a doua în 2002 pentru a pregăti invazia în Irak. Kerry a admis, totuşi, că administraţia americană îşi va "continua" operaţiunile militare chiar şi în cazul unui refuz din partea Congresului. "Avem autoritatea în baza AUMF din 2001", le-a răspuns secretarul de Stat senatorilor. John Kerry a adăugat că "aprobă" propunerea preşedintelui Comisiei, senatorul democrat Robert Menendez, de a "limita" această eventuală nouă autorizare la "trei ani". Coaliţia internaţională condusă de Statele Unite a efectuat - din august în Irak şi din septembrie în Siria - aproximativ 1.100 de atacuri aeriene împotriva unor bastioane ale SI, ultrajihadişti sunniţi care controlează teritorii vaste din cele două ţări. Aflat în vizită la Bagdad, patronul Pentagonului Chuck Hagel a anunţat înregistrarea unor "progrese solide" împotriva acestei puternice organizaţii radicale armate.