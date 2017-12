John Malkovich va juca într-un thriller de spionaj

John Malkovich îl va înlocui pe John C. Reilly în thriller-ul de spionaj ”Red”, produs de compania Summit Entertainment, inspirat dintr-un volum de benzi desenate publicat de WildStorm/DC. Robert Schwentke este regizorul acestui proiect cinematografic, bazat pe un scenariu scris de fraţii Erich şi Jon Hoeber. Studiourile Summit Entertainment au achiziţionat drepturile de producere a filmului ”Red”, un proiect al cărui scenariu original a fost scris de Warren Ellis şi ilustrat de Cully Hammer, în 2008. Seria de trei romane publicate între 2003 şi 2004 prezintă povestea unui fost agent CIA care duce o viaţă sănătoasă şi liniştită de pensionar, până în momentul în care un asasin profesionist încearcă să îl ucidă. John Malkovich se alătură astfel unei distribuţii deja impresionante, din care fac parte actorii Helen Mirren, Morgan Freeman şi Bruce Willis. Filmările pentru ”Red” vor începe în această lună, la Toronto (Canada) şi în Lousiana (SUA), iar filmul va fi lansat în SUA pe 19 noiembrie 2010.

John Malkovich, născut în 1953, este actor, producător şi regizor, a apărut în ultimii 25 de ani pe afişele a peste 70 de lungmetraje şi a fost de două ori nominalizat la premiul Oscar, pentru rolurile din ”Locuri în inimă / Places in the Heart” (1984) şi ”În bătaia puştii / In the Line of Fire” (1993).