John McTiernan se duce la puşcărie

Regizorul John McTiernan, autorul seriei ”Die Hard / Greu de ucis”, a pierdut apelul prin care solicita justiţiei americane să îi anuleze pedeapsa de un an de închisoare la care fusese condamnat pentru că i-a minţit pe agenţii de la FBI într-o anchetă despre un celebru detectiv privat de la Hollywood. Cineastul în vârstă de 62 de ani a fost condamnat la un an de închisoare în 2010, după ce a pledat vinovat într-un proces în care era acuzat că a minţit atunci când a negat că a angajat un detectiv privat de la Hollywood, cu misiunea de a înregistra conversaţia acestuia cu un producător de film. John McTiernan a fost eliberat pe cauţiune şi a făcut apel la acea condamnare, însă Curtea Supremă din SUA a refuzat să anuleze pedeapsa iniţială. Potrivit legislaţiei americane, un judecător va dispune, în zilele următoare, trimiterea la închisoare a cineastului.

John McTiernan, care a regizat şi alte filme de succes, precum ”The Hunt for Red Octomber / Vânătoarea lui Octombrie Roşu” şi ”Predator”, a primit şi o amendă de 100.000 de dolari. După ispăşirea pedepsei de un an de închisoare, se va afla sub supravegherea poliţiei, pentru trei ani. Cineastul american a recunoscut în aprilie 2006 că a minţit atunci când a fost interogat de FBI în legătură cu implicarea sa în Afacerea Pellicano. Anthony Pellicano, aflat în prezent în închisoare, este un detectiv particular acuzat că a ascultat ilegal telefoanele unor actori şi regizori de la Hollywood, în interesul unor clienţi ai săi. John McTiernon îl angajase pe detectivul privat, cerându-i să înregistreze conversaţiile lui Chuck Roven, un producător de la Hollywood cu care acesta colaborase la filmul ”Rollerball”. Lui Anthony Pellicano i s-au adus 110 capete de acuzare, printre care extorcare, ascultare ilegală a unor convorbiri telefonice, acces ilegal la informaţii guvernamentale şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Anthony Pellicano, detectivul preferat al unor mari nume din showbiz, precum Michael Jackson şi Elizabeth Taylor, a fost găsit vinovat de 78 de capete de acuzare. În prezent încarcerat, ispăşeşte o pedeapsă de 15 ani de închisoare.