Johnny Depp, triumfător la MTV Movie Awards

Premiile acordate de postul MTV, duminică seară, au prilejuit o adevărată reuniune mondenă pentru cele mai populare vedete de peste Ocean. Pe covorul ruşu s-au perindat Paris Hilton, care a venit de mînă cu noul său iubit, Benji Madden, Audrina Patridge, care a afişat un nou look şi a profitat de ocazie pentru a anunţa încheierea filmărilor la ”Blue Crush 2”, Sarah Jessica Parker, care s-a declarat uimită de încasările reuşite de lungmetrajul inspirat de serialul ”Totul despre Sex” sau Brendan Fraser, care s-a dezlipit greu de microfonul la care începuse să vorbească despre cele mai recente filme ale sale, ”The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” şi ”Journey to the Center of the Earth”.

Ceremonia de decernare a premiilor a fost găzduită de Mike Meyers, care, la rîndul său, şi-a promovat cel mai recent proiect, ”The Love Guru”. Au mai urcat pe scenă Charlize Theron alături de Will Smith şi Jason Bateman pentru a atrage atenţia asupra filmului făcut împreună, ”Hancock”. Nu au uitat nici să îi înmîneze premiul pentru cel mai bun rol principal feminin tinerei actriţe canadiene Ellen Page, pentru ”Juno”. Will Smith a fost recompensat cu premiul la categoria masculină, o performanţă înregistrată la exact 20 de ani de la prima sa apariţie la MTV. Seth Rogen şi James Franco, protagoniştii lungmetrajului ”Pineapple Express”, i-au decernat premiul lui Robert Downey Jr., pentru prestaţia sa din ”Iron Man”, considerat cel mai bun film verii, cel puţin pînă acum.

Regele serii a fost însă de departe Johnny Depp, care a primit două premii MTV, atît pentru cel mai bun rol într-o comedie, pentru căpitanul Jack, căruia i-a dat viaţă în seria ”Piraţii din Caraibe”, cît şi pentru cel mai bun rol negativ, pentru prestaţia sa din musical-ul ”Sweeney Todd”. Zac Efron a cîştigat premiul pentru cel mai bun debut, pentru rolul din ”Hairspray”, performanţă pentru care iubita sa, Vanessa Hudgens, l-a recompensat cu un sărut generos. Spectatorii postului MTV au ales ”Transformers” cel mai bun film, iar actriţa principală, Megan Fox şi regizorul Michael Bay au promis o parte a doua şi mai bună. Singura vedetă de la Hollywood care nu a promovat nimic a fost Tom Cruise, care a venit cu fetiţa sa pe umeri, spre deliciul admiratorilor săi. Micuţa Suri îi seamănă celebrului său tată şi a părut foarte în largul său în faţa blitz-urilor şi a camerelor de luat vederi. Tom Cruise i-a înmînat premiul MTV Generation Award colegului Adam Sandler.