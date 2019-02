Joi, mare sărbătoare! Ce sfânt cinstește Biserica Ortodoxă? A trăit 105 ani!

19:00:17 / 17 Ianuarie 2019

105 ani ?

Este un dat , ca parazitii in sutane sa traiasca multi ani , daca nu se curata de SIDA mai devreme ... Ca tot fac ei , nelinistitii , niste ciocaniade ample in biserici si manastiri , si se puiesc temeinic , pravoslavnic , mai ceva decat sobolanii in calduri ... Panarame !