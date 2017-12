Județul Constanța a devenit membru asociat la CS FC Farul

18:18:51 / 13 Februarie 2015

pt cei cu dpar farul conteaza

Pariu ca nu va strangeti mai mult de 200 la meciuri?? Bani aruncati pe fereastra! intr-un sport in care Romania nu mai conteaza de vreo 15 ani. Investiti in echipele care ne reprezinta in Europa!! care au rezultate si care performeaza, nu in golanii si fitosii din fotbal, clubberi si atat. si nu ma refer doar la farul ci la toate echipele de fotbal in general. Investiti in handbal, volei, rugby!!