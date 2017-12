Judecătoria Hârşova, propusă din nou pentru desfiinţare

PROPUSĂ PENTRU DESFIINŢARE La începutul anului 2011, Guvernul condus de Emil Boc, adept doar la nivel declarativ al descentralizării, promova o serie de acte normative care vizau, în fapt, centralizarea excesivă. Desfiinţarea spitalelor neperformante, spuneau ei, şi a unor judecătorii era una dintre preocupările Guvernului de atunci, incapabil să găsească soluţii reale de stabilizare a economiei interne. Pe lista Guvernului se aflau atât Spitalul Orăşenesc Hârşova, cât şi judecătoria din oraş. În urma demersurilor parlamentarilor constănţeni de atunci, şi spitalul, şi judecătoria au fost salvate de la desfiinţare. La începutul acestei săptămâni, Guvernul USL a aprobat un proiect de lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, proiect care a fost trimis spre aprobare Parlamentului. Pe lista judecătoriilor ce ar urma să fie desfiinţate se află şi cea de la Hârşova. „Şi la judecători, ca şi la spitale, se dă normă ca la CAP. Dacă nu ai suficiente internări, nu primeşti bani de la Guvern. În cazul judecătoriei, dacă nu sunt suficiente dosare înseamnă că trebuie să desfiinţăm instituţia. Cred că este prea mult. Ar fi mult mai bine ca, în momentul când se iau astfel de decizii, să fie consultate şi autorităţile publice şi să fie analizate şi efectele acestor decizii. Din nefericire, în prezent, între Hârşova şi Medgidia nu există o rută directă, cei care trebuie să apeleze la această instituţie fiind nevoiţi să schimbe mai multe mijloace de transport. Hârşova este un oraş sărac şi nu cred că oamenii îşi permit luxul pentru astfel de deplasări. Mai mult decât atât, judecătoria deserveşte şi alte nouă localităţi din jurul oraşului. Din câte ştiu eu, trebuia să se meargă pe principiul aducerii justiţiei mai aproape de oameni, lucru pe care ei nu îl fac”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.

LA MÂNA PARLAMENTULUI Primarul a precizat că, la fel ca în 2011, a luat legătura cu parlamentarii constănţeni pentru a împiedica desfiinţarea Judecătoriei Hârşova. „Am convingerea că parlamentarii constănţeni vor lupta pentru ca judecătoria să nu fie desfiinţată”, a spus primarul. Senatul PNL Puiu Haşotti a spus vineri că proiectul va fi supus dezbaterii în cele două Camere ale Parlamentului, unde se poate întâmpla orice. „Eu am avut deja o discuţie pe această temă cu ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, care mi-a spus că se va apleca asupra problemei şi o va analiza în amănunt. Mai mult decât atât, voi avea discuţii cu colegii din Senat, dar şi cu cei din Camera Deputaţilor. Voi depune un amendament la această lege prin care voi solicita eliminarea Judecătoriei Hârşova de pe lista celor care urmează a fi desfiinţate. Vreau să spun că eu am fost cel care a propus înfiinţarea, prin proiect de lege, a acestei judecătorii. Mai mult decât atât, sunt şi senator în colegiul din care face parte oraşul Hârşova şi mă voi lupta pentru problemele de acolo. În 2011 am reuşit să oprim desfiinţarea Judecătoriei Hârşova, sper să putem face acelaşi lucru şi acum”, a spus Puiu Haşotti.