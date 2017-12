Judeţul Constanţa are sisteme de irigaţii. Doar în acte!

VIZITĂ După mai bine de cinci ani de solicitări şi adrese către Guvernul României, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) va prelua, în sfârşit, sistemele de irigaţii. După două luni de la emiterea Hotărârii de Guvern care dă undă verde predării către CJC a sistemelor de irigaţii, autoritatea judeţeană şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) au intrat într-un oarecare impas. Mai exact, la preluarea activelor s-a descoperit că foarte multe componente din inventar nu... există. Prezent, ieri, la Constanţa, premierul Victor Ponta, alături de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, s-au întâlnit cu preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi au dezbătut problemele sistemelor de irigaţii. „Foarte multe din motoare, din pompe, din conducte, care sunt pe listele de inventar, sunt furate, motiv pentru care procedura este foarte greoaie. Am solicitat premierului Victor Ponta şi ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, să caseze toate instalaţiile care există doar în acte şi să începem de la zero întreg sistemul de irigaţii, realizat cu bani europeni, pe baza unei alte gândiri. Vom folosi apa Canalului Dunăre-Marea Neagră la irigaţii, vom utiliza apă din Dunăre pe două trepte de pompare şi apele subterane, atât de importante pentru agricultura constănţeană. Sper să ducem la bun sfârşit preluarea sistemului de irigaţii dar şi accesarea fondurilor europene”, a declarat Constantinescu. La rândul său, Ponta a declarat: „dacă nici noi nu rezolvăm problemele, înseamnă că nu le rezolvă nimeni. Intenţia noastră este clară, aceea de a transfera aceste sisteme de irigaţii către CJC, dar sunt nişte proceduri greoaie pe care am discutat să le facem mai rapide. Dacă se va dovedi un proiect de succes la Constanţa, vom merge mai departe prin a implica autorităţile locale în toată ţara”, a spus Ponta.

INVESTIŢII CUMULATE Viitorul agriculturii constănţene nu ţine numai de implicarea Guvernului şi a CJC, ci şi de agricultori, care trebuie să pună umărul la acest proces de modernizare. „Fermierii trebuie să se pregătească şi ei încă de pe acum pentru accesarea fondurilor europene prin Asociaţiile de Udători constituite deja. Aceşti bani vor trebui folosiţi pentru amenajările de irigaţii pe terenurile pe care ei le lucrează, pentru că noi, după reabilitarea sistemului de irigaţii, le vom duce apa până la limita terenurilor proprietate personală sau în arendă. De acolo, ei trebuie să aibă bani pentru sistemele necesare irigării terenurilor pe care le lucrează. Sunt două acţiuni care se completează”, a explicat preşedintele CJC. Constantinescu a mai spus că reabilitarea măcar a unei părţi a sistemului de irigaţii este sarcina lui în acest mandat de preşedinte al CJC. „Nu vreau ca agricultorii să se uite cum banii lor sunt uscaţi de secetă, aşa cum era să se întâmple şi acum trei săptămâni, când ne-a ajutat din nou Dumnezeu cu o ploaie nerambursabilă care a salvat culturile. Sper să nu mai cerem mila lui Dumnezeu în fiecare an, şi să putem avea un sistem de irigaţii modern, aşa cum a avut odată Dobrogea şi judeţul Constanţa”, a concluzionat Constantinescu. Reabilitarea sistemelor de irigaţii poate contribui, alături de celelalte măsuri, la stoparea fenomenului de deşertificare, reducându-se suprafeţele afectate de eroziune din cauza vânturilor, dar şi lucrărilor solului efectuate în condiţii de secetă.