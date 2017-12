Judetul Constanta, la targurile internationale de turism

Sezonul tîrgurilor internaţionale de turism se va deschide oficial în luna septembrie şi va dura pînă în aprilie anul viitor, perioadă în care vor fi organizate, în diferite ţări ale lumii, şase manifestări expoziţionale de anvergură, la care va participa şi România. Şi judeţul Constanţa va fi reprezentat la o parte dintre aceste tîrguri de către Direcţia de Turism, Comerţ şi Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). “În luna septembrie, cel mai probabil, vom alege să participăm la tîrgul desfăşurat la Moscova, întrucît ne dorim să consolidăm relaţiile cu această ţară. În plus, am primit o invitaţie personalizată la o manifestare expoziţională care se va desfăşura în perioada 10-12 septembrie, în Orlando - Florida, denumită The Trade Show - Travel Retailing and Destination Expo. Este, de fapt, unul dintre cele mai importante tîrguri de profil din SUA şi o bună oportunitate de a ne face cunoscuţi. Noi ne dorim să participăm la cît mai multe expoziţii. Pînă acum am fost prezenţi la 11“, a declarat directorul Direcţiei de Turism, Comerţ şi Servicii Publice din cadrul CJC, Aurelian Arghir. “Anul trecut am participat la manifestări expoziţionale care s-au desfăşurat în Franţa şi Japonia. Prioritatea noastră este să arătăm că judeţul Constanţa nu înseamnă numai litoral, care este împărţit în zeci de asociaţii în faţa cărora Autoritatea Naţională pentru Turism nu se poate impune. Judeţul Constanţa are un potenţial turistic cultural, religios şi arheologic pe care vrem să îl promovăm“, a adăugat Aurelian Arghir. El a mai spus că Direcţia pe care o conduce a propus agenţiilor de turism patru trasee turistice care să cuprindă toate atracţiile judeţului: Basarabi - Adamclisi - Ion Corvin - Oltina, Medgidia - Capidava - Topalu - Hîrşova, Constanţa - Ovidiu - Gura Dobrogei - Casian - Istria (cu posibilitate de prelungire în Delta Dunării) şi Mamaia - Eforie Nord - Eforie Sud - Techirghiol - Costineşti - Olimp - Neptun - Jupiter - Cap Aurora - Venus - Saturn - Mangalia - Hagieni - Vama Veche - 2 Mai (bazat pe situri arheologice şi rezervaţii naturale. Aurelian Arghir a precizat că printre proiectele Direcţiei de Turism, Comerţ şi Servicii Publice se află construirea unui port turistic la Ostrov, în care să acosteze ambarcaţiuni de agrement, oferindu-se turiştilor posibilitatea să viziteze tot sud-vestul judeţului, precum şi reabilitarea mai multor obiective culturale. “Printre priorităţile noastre se numără reabilitarea Trophaeum Traiani şi a Cetăţii de la Capidava. Anul trecut am început lucrările de reabilitare a Cetăţii de la Histria. Din nefericire, aproape toate proiectele noastre au fost stopate. Pînă în urmă cu doi ani, Direcţia de Turism nu exista în CJC, iar în momentul de faţă, la nivel local, există prea puţine competenţe. Cei de la Bucureşti se mulţumesc să trimită 40-50 de inspectori în control pe litoral pentru ca să îşi justifice salariul“, a adăugat Arghir. În ciuda posibilităţilor financiare reduse, Direcţia de Turism, Comerţ şi Servicii Publice a reuşit să îşi construiască un site propriu (www.turism-constanta.ro), unde se face promovarea judeţului şi să realizeze mai multe broşuri şi hărţi de prezentare care sînt distribuite în cadrul tîrgurilor şi expoziţiilor.

“Contractările pentru sezonul estival 2007 se pot face şi la tîrgurile de turism din martie“

Aurelian Arghir a punctat faptul că litoralul românesc continuă să reprezinte piesa de rezistenţă a judeţului nostru, în ciuda faptului că “ne-au luat-o bulgarii înainte“. “Pe bulgari îi avantajează mai multe aspecte, printre care: clima, relieful şi modul în care a fost făcută privatizarea. Activele turistice au fost concesionate către marii tour-operatori şi, în mod normal, aceştia aduc turişti acolo“, a spus Arghir. El a adăugat că turismul de litoral poate reveni pe linia de plutire în condiţiile în care, deocamdată, nu se poate afirma cu certitudine dacă, la anul, vor veni sau nu turişti străini pe litoral. “Contractările pentru sezonul estival 2007 se pot face şi la tîrgurile de turism din luna martie a anului viitor“, a spus Arghir.