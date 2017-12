Julia Roberts, o vedetă generoasă

Fericirea este, cu siguranţă, secretul frumuseţii, iar această părere este împărtăşită şi de Julia Roberts. Actriţa americană în vârstă de 44 de ani este convinsă că a fi mulţumit de viaţa ta îmbunătăţeşte modul cum arăţi şi încrederea. ”Cred sincer asta. Pentru că fie că vrei sau nu, îţi porţi viaţa pe faţă, în comportament şi în atitudine. Aşa că asta este cheia numărul unu ca să apari ca un individ frumos”, a declarat Julia Roberts, care nu încetează să-i uimească pe admiratorii săi cu forma fizică de invidiat. În plus, vedeta a mărturisit că la asta se adaugă şi un stil de viaţă sănătos. ”Încerc să mănânc bine şi să echilibrez lucrurile bune. Bănuiesc că este vorba despre apă şi lucrurile care sunt verzi. Prietena mea m-a sfătuit să încerc o dietă fără gluten, ca experiment, şi am acceptat”, a completat actriţa. La reşedinţa sa eco din Malibu, Julia Roberts creşte găini şi capre, cultivă lăptuci, ţelină, roşii şi dovleci, dar are şi smochini, lămâi, portocali, piersici şi avocado şi îşi hrăneşte familia numai cu produse organice. Actriţa este foarte preocupată să îşi ofere un stil de viaţă sănătos şi ia în considerare chiar şi ideea de a se muta în Hawaii, pentru a trăi la soare şi a face înot 365 de zile pe an.

Mulţumirea de sine vine şi din generozitatea manifestată faţă de ceilalţi, iar Julia Roberts are reputaţia unei vedete care lasă mereu bacşişuri mari. Recent, actriţa i-a oferit 500 de dolari unui curier care a venit la reşedinţa sa pentru a-i aduce un produs comandat. Bărbatul era asudat, iar vedeta l-a întrebat îngrijorată dacă nu cumva este bolnav. Acesta s-a scuzat pentru felul în care s-a prezentat, dar aparatul său de aer condiţionat se stricase şi avea să mai dureze ceva până urma să-l repare. Julia Roberts nu a ezitat deloc şi a scos din portofel 500 de dolari pentru reparaţia aparatului de aer condiţionat.