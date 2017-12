Julianna Margulies, mămică înainte de a fi actriţă

A câştigat premioul Globul de Aur pentru rolul din serialul „The Good Wife / Soţia perfectă”, dar asta nu înseamnă că Julianna Margulies nu visează şi la alte roluri. Actriţa a recunoscut că a fost foarte încântată când a primit o ofertă de a interpreta o vedetă porno lesbiană, deşi are 44 de ani, dar s-a văzut nevoită să refuze pentru siguranţa micuţului ei. „Ador rolul pe care îl interpretez şi lucrez zece luni pe an, aşa că am doar zece săptămâni libere, nu merită pentru mine să fac alt proiect. Au fost ceva oferte interesante anul acesta, pentru că am spus: “Ei bine, dacă fac orice, probabil ar trebui să fie ceva opus de ceea ce fac acum”, aşa că am primit un rol într-un film porno! Ei, nu este chiar o producţie XXX. James Franco îl face şi a atras toţi aceşti oameni. Dar eu eram spre sfârşit: “Sunt o actriţă porno lesbiană şi mă culc cu femei? Nu pot. Am un copil. Asta este ce îmi oferiţi? Cred că îmi păstrez jobul zilnic”. Nu este pentru că am fost insultată. Sincer, chiar am fost încântată”, a declarat starul.