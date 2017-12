Jurnalistul străin preferat de Nicolae Ceauşescu, în vizită la Constanţa

32 de jurnalişti din 20 de ţări, membri ai Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism (FIJET), au fost, luni, timp de cîteva ore oaspeţii judeţului Constanţa. Vizita jurnaştilor a fost organizată de Asociaţia Litoral, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Cei mai buni jurnalişti din lume pe probleme de turism au efectuat un prim popas la „Casa Vinului” de la Faclia, care aparţine dr. ing. ec. Ion Puşcă, iar seara oaspeţii străini au efectuat un tur al oraşului Constanţa, la bordul a două autobuze supraetajate, timp în care au vizat mai multe obiective, printre care Acvariul şi faleza din faţa Casino-ului. Seara jurnaliştii au petrecut şi au împărtăşit impresiile despre Constanţa şi litoral, în general. Preşedintele FIJET, care este unul dintre cei mai buni jurnalişti pe probleme de turism din lume şi care a fost ministru al Turismului în Tunisia timp de 10 ani, Haddad Tijani, a declarat că este remarcabil că România a trecut prin transformări vizibile în ceea ce priveşte turismul, în special cel din Mamaia. “România are tot ce îi trebuie unei ţări pentru a performa în turism. Are mare, munţi, cultură şi un popor cald. Cred că aveţi nevoie de mai multă implicare şi de o promovare mai bună. Multe ţări şi-ar dori să aibă posibilităţile pe care le aveţi voi”, a spus Haddad Tijani. Un alt reprezentant de seamă al FIJET care şi-a exprimat părerea despre România este vicepreşedintele federaţiei, dr. Miguel Garcia Brera, care nu se află la prima vizită în ţara noastră.

A cerut invitaţie oficială din partea României, pentru a se convinge că nu e glumă

Brera, un venerabil jurnalist trecut de 70 de ani, are o poveste interesantă în ceea ce priveşte experienţele lui cu ţara noastră. Jurnalistul spaniol ne-a povestit că se află pentru a zecea oară în România, şapte dintre vizite avînd loc în timpul regimului comunist. Interesant este că vizitele în România din anii ’80 le-a făcut la invitaţia fostului dictator Nicolae Ceauşescu. Miguel Garcia Brera a precizat că prima invitaţie de a vizita România a primit-o după ce Ceauşescu îşi întrebase subalternii care ar fi cel mai bun jurnalist străin pe probleme de turism. “În primăvara anului 1983 am primit un telefon într-o seară de la un român, care se recomandase că ar suna din partea preşedintelui Nicolae Ceuşescu. Pe moment nu mi-a venit să cred şi i-am spus să-mi trimită o invitaţie oficială pe adresa redacţiei unde lucram atunci. La cîteva zile am primit şi invitaţia din partea României, care era semnată chiar de Nicolae Ceuşescu. Mai tîrziu, în apropierea zilei de 23 August, de fosta zi naţională a voastră, am sosit în România. Un şofer şi o limuzină Mercedes m-au aşteptat la scara avionului. A fost o experienţă interesantă. Am văzut de la grandoarea manifestărilor organizate de 23 August pînă la mirificul loc care este Delta Dunării. Ţin minte că autorităţile au făcut tot ceea ce au putut să văd ceea ce România avea mai frumos. Dar, chiar şi aşa, kitch-urile se vedeau”, ne-a povestit în exclusivitate dr. Miguel Garcia Brera.

„România e fantastică, dar trebuie să vă promovaţi mai bine”

După prima experienţă în România, Brera a mai fost invitat invitat de alte şase ori, de fiecare dată de 23 August. “Am aflat ulterior că devenisem ziaristul preferat al lui Ceauşescu. Mi se spunea că citeşte toate articolele mele, pe care probabil că i le traducea cineva. Nu ştiu dacă erau traduse cuvînt cu cuvînt. Cred că nu. În timpul vizitelor eram tratat regeşte, dar aveau grijă să nu văd multe lucruri. Chiar şi aşa, turismul, căci el mă interesa în mod deosebit, stătea prost: hoteluri sărăcăcioase, servicii de slabă calitate. România era salvată atunci de marea caldă, nisipul fin, Delta Dunării, mănăstirile din Moldova, munţii şi, nu în ultimul rînd, cultura, pe care românii, din păcate, nu pun preţ prea mare. Voi staţi pe o adevărată comoară, care nu este folosită aşa cum trebuie. Mai mult, voi românii sînteţi foarte calzi, lucru cu care puţine popoare se pot lăuda”, a adăugat jurnalistul spaniol. “Preferatul lui Ceauşescu”, aşa cum îi spuneau în glumă prietenii din Spania, este de părere că, în prezent, România s-a dezvoltat. Există însă şi un „dar”... ”Există diferenţe, dar nu foarte mari. Pe litoral se vede că s-a lucrat, dar cred că vouă vă lipseşte o promovare foarte bună. Da, asta nu aveţi. România e fantastică, dar trebuie să credeţi şi voi şi să vă promovaţi mai bine. Atunci o să vedeţi ce de turişti o să aveţi. Ah, mai e ceva! Mai trebuie să lucraţi la mentalitate şi la servicii“, a mai spus dr. Miguel Garcia Brera, care a promis că va încerca să promoveze România pe cît poate el mai bine.