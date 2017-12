Justin Timberlake şi-a lansat propria casă de discuri

Cîntăreţul american şi-a lansat propria casă de discuri, Tennman Records, denumire ce face probabil aluzie la statul american Tennessee, unde Justin Timbarlake şi-a petrecut copilăria. Cîntăreţul va ocupa funcţia de preşedinte şi director executiv al casei de discuri, al cărei sediu va fi în Los Angeles şi care este asociată cu Interscope Records. Şapte artişti au semnat deja cu Tennman Records. “Sîntem cu toţii încîntaţi de talentele pe care le oferim deja pe lista noastră şi abia aştept să prezint lumii noile mele descoperiri”, a spus Justin Timberlake. “Oricînd ai posibilitatea de a face afaceri cu cineva atît de talentat ca Justin Timberlake, fă-o”, a declarat Jimmy Iovine, preşedinte la casa Interscope Records. Tennman Records va anunţa, în următoarele săptămîni, numele artiştilor care au semnat deja cu noua casă de producţie.

Justin Timberlake a devenit cunoscut datorită trupei de băieţi *NSYNC, în anii ' 90, cu melodii precum “I Want You Back”, “Tearing Up My Heart” sau “Bye Bye Bye”. Din 2001, Justin Timberlake şi-a început cariera solo. A colaborat cu trupa Black Eyed Peas la o altă piesă de top, “Where Is the Love?” şi a cîştigat două premii Grammy, pentru Cea mai bună piesă, “Cry Me a River” şi pentru Cel mai bun album pop, “Justified”. În 2006, a lansat al doilea album solo, “Futuresex/Lovesounds”, la care a lucrat cu producătorul Timbaland, cu piese ca “Sexyback”, “My Love” sau “What Goes Around Comes Around”, prezente în topuri muzicale şi intens difuzate la TV şi radio.

Recent, Justin Timberlake a declarat că ar vrea să se retragă o perioadă din cariera solo şi să compună pentru alţi artişti. De altfel, presa britanică a scris că artistul colaborează deja cu Madonna, la noul ei album. Cîntăreţul are şi alte afaceri, în domeniul gastronomiei. El are trei restaurante, două la New York şi unul la Hollywood.