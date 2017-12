„Justiția Contează“: Ziua internațională a justiției penale internaționale

Ziua internațională a justiției penale internaționale este marcată anual la 17 iulie, făcând trimitere la semnarea în 1998 a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, care are drept obiectiv protejarea umanității în fața cazurilor de genocid, crime împotriva umanității, crime de război și crime împotriva umanității, conform portalului oficial https://asp.icc-cpi.int. ''Justiția Contează'' este deviza manifestărilor organizate în acest an, în Europa și în SUA, la sediile Curții Penale Internaționale și Organizației Națiunilor Unite pentru a marca această zi. În acest sens, la 12 iulie, la Haga, este organizată o conferință a ambasadorului Sergio Ugalde (Costa Rica), vicepreședinte al Adunării Statelor Părți și coordonator al Grupului de Lucru de la Haga al Biroului; la 17 iulie, chiar cu prilejul aniversării zilei, ambasadorul Sebastiano Cardi (Italia), vicepreședinte al Adunării Statelor Părți al Grupului de lucru de la New York susține o alocuțiune dedicată marcării momentului, iar câteva zile mai târziu, la 21 iulie, are loc lansarea la Casa Umanității din Haga a campaniei media de socializare de promovare a universalității Statutului de la Roma. Acest din urmă eveniment este organizat de legațiile diplomatice ale Ciprului și Danemarcei în Olanda.

Data de 17 iulie a fost stabilită în 2014, ca urmare a declarației adoptate la Kampala, cu prilejul Conferinței de revizuire a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI). Ziua Justiției Penale Internaționale este o oportunitate foarte bună pentru confirmarea angajamentului comunității internaționale pentru justiția penală internațională ca instrument comun pentru combaterea impunității pentru crimele cele mai grave care amenință securitatea internațională, precum genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanității și crima de agresiune, indică mae.ro.

CPI este prima instanță penală internațională permanentă, iar în prezent 124 de state la nivel mondial sunt semnatare ale Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale.

România a făcut demersuri încă din perioada interbelică prin diplomatul și juristul român apreciat la nivel internațional Vespasian Pella pentru înființarea unei jurisdicții penale internaționale cu caracter permanent în slujba păcii și stabilității în lume.

Guvernul României a semnat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale la 7 iulie 1999 și l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002, fiind printre primele 60 de state care au făcut acest demers, ceea ce a făcut posibilă intrarea în vigoare a Statutului. Pe parcursul anului 2013, România a deținut poziția de co-facilitator al Planului de acțiune pentru universalitatea și punerea în aplicare completă a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale. În această calitate, România a organizat, la București, Haga și New York, o serie de evenimente menite să promoveze Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și activitatea acestei instanțe penale internaționale, conform mae.ro.