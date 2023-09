KARA ULÎS KURULTAI 2023: A 8-a editie a Festivalului international intercultural realizat sub patronajul CNR-UNESCO

Festivalul Internațional autentic turcic-tătar Kara Ulîs Kurultai, aflat la cea de-a 8 a ediție: un eveniment istoric renăscut, organizat și realizat de Uniunea Democrată Tătară se va desfășura sub patronajul CNR-UNESCO între 2-3 septembrie 2023 la Plaja Turqoise din Venus, Mangalia.

Festivalul se va bucura de 15 jocuri si sporturi traditionale, dintre care 10 inscrise in patrimoniul cultural imaterial al umanitatii pe lista UNESCO, de 5 cupe mondiale, mâncare și spectacol de muzică și dansuri tradiționale, ateliere creative si mestesugaresti si 40 de tari participante.

Publicul va beneficia de un spectacol incendiar inedit cu artiști renumiți precum legenda Asiei Centrale- Arslanbeck Sultanbekov, cei mai de seamă artişti Crimeeni Rustem Memet Ulȋ şi Ghiulizar Bekir Kȋzȋ, celebra Fanfara Otomana, Ansamblul Ankara Klubu, ansamblul crimeean Kirim Aylesi, ansamblul din Kazakhstan, ansamblul Kârgâz, Ansamblul din Gagauzia (R. Moldova), Grupul Miras, Elfyn Band si multi altii. Serile vor fi învăluite de magia artificiilor și focul șamanilor cu ritualuri specifice tradiționale. Intrarea liberă pentru toți participanții iar copiii si tinerii vor beneficia de premii la jocurile din cadrul festivalului.

În cadrul festivalului sub patronajul și îndrumarea CNR-UNESCO se va desfășura conferința internațională “THE INTANGIBLE HERITAGE UNESCO: PRESENT AND FUTURE” in data de 3 septembrie 2023 ora 15, unde vom avea onoarea participării invitaților speciali și deosebiți naționali și internaționali, instituții guvernamentale, ambasade de pe teritoriul României, personalități culturale, artistice și sportive.

KARA ULÎS KURULTAI 2023, Festivalul Internaţional al Culturilor Etnice Tradiţionale, va aduce o contribuţie valoroasă în promovarea şi cunoaşterea culturii etniei turcice-tătare, a diversităţii culturale și a patrimoniului imaterial UNESCO ca o valoare pozitivă spre o educaţie interculturală la nivel mondial.