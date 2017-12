Keanu Reeves se gândește la adopție

Actorul și regizorul american Keanu Reeves nu a prea avut noroc în dragoste, aşa că are de gând să întemeieze o familie ca tată singur. ”Keanu le adoră pe Sandra (Bullock) și pe Charlize (Theron) și a observat schimbarea prin care au trecut după ce au devenit mame. Vrea să trăiască și el magia adopției”, a declarat o sursă din anturajul actorului.

Keanu Reeves nu a avut prea mare noroc când a venit vorba despre familie. A fost părăsit de tatăl său pe când avea numai 3 ani. Apoi, când a fost pregătit să aibă propria familie, iubita sa, Jennifer Syme, a adus pe lume un copil mort, în 1999. ”Keanu a crezut întotdeauna că va avea copii și că va întemeia o familie cu femeia pe care o iubește, dar acum nu mai este atât de convins și tinde să recurgă la adopție”, a mai adăugat sursa. Keanu Reeves are de gând să depună actele cât mai repede, pentru că, după exemplul fostelor sale iubite, are ceva de așteptat. Sandra Bullock a primit permisiunea de a-l adopta pe Louis în 2010, după un proces desfășurat pe perioada a patru ani, în timp ce Charlize Theron a putut să-l adopte pe Jackson după doi ani, conform legislației din țara sa natală, Africa de Sud. Sursa care a dat de gol planurile lui Keanu Reeves îl sprijină 100% pe actor și crede că acesta va fi un tată grozav, pentru că are foarte multă răbdare și este foarte tandru.