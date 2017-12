Kovesi: „Am avut situaţii de corupţie în DNA”

00:47:41 / 02 Decembrie 2015

ironici mai sintem....

Imi place inceputul ironic al acestui articol despre Doamna Kovesi, procurorul sef al DNA, un lucrator corect , curajos si patriot . In Romania nu este aplaudata de unii pt care coruptia , minciuna, furtul, aroganta politica, samd fac parte din fibra lor sociala . Democratia nu place acestor indivizi- pt ei democratia , libertatea, cinstea , sint inventate in Vest si importate de catre americani in Romania pt a ne coloniza si a le confisca vilele si conturile de la banca facute prin hotie si asociere criminala. De ce ar fi procurorul sef al DNA controversata in Romania? De ce va este frica?