La doar 22 de ani, Simona Halep a devenit Maestru al Sportului

Victoria obţinută în turneul de la Doha şi egalarea celei mai bune performanţe realizate de o jucătoare din România în clasamentul WTA, locul 7 în ierarhia mondială, au transformat-o pe Simona Halep într-una dintre marile staruri ale sportului românesc. Performanţele excelente obţinute în ultimul an de sportiva constănţeană, care s-a impus în şapte turnee WTA, la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia), Sofia (Bulgaria) şi Doha (Qatar), au determinat conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) să ia decizia de a-i acorda titlul de Maestru al Sportului. Astfel, în cadrul unei conferinţe de presă organizate vineri, la Bucureşti, ministrul Nicolae Bănicioiu i-a acordat această distincţie sportivei în vârstă de 22 de ani. „Prin decizia mea şi a doamnei Tocală, secretarul de Stat al MTS, la propunerea Federaţiei Române de Tenis, Simona Halep este Maestru al Sportului, evident, la tenis. Simona primeşte, de asemenea, şi Trofeul Naţional pentru Sport, care este la fel de mare ca performanţa ei şi la fel de greu ca tot ceea ce a realizat ea până acum”, a declarat Bănicioiu.

Emoţionată, Simona Halep s-a arătat mândră de titlul primit şi a spus că va juca întotdeauna cu drag pentru România: „Sunt foarte impresionată de acest premiu. Cred că este cea mai mare realizare din viaţa unui sportiv să primească un asemenea premiu de la ţara lui. Mă bucur că fac parte din această ţară. Voi rămâne întotdeauna aici şi joc pentru România cu drag, tot timpul”, a spus constănţeanca, care a primit şi o rachetă cu autograf folosită de fostul tenisman Ion Ţiriac în meciurile de Cupa Davis. „Am început tenisul de la patru ani şi jumătate, dar nu am făcut extrem de mult antrenament. Când eram mică, făceam o dată pe zi câţiva ani. Nici acum nu mă antrenez exagerat, mă antrenez cât trebuie. Sunt sacrificii mari, renunţi la viaţa normală pe care o are un adolescent, un tânăr, am renunţat la copilărie, dar se pare că a meritat şi nu regret nimic. Într-un club nu am mai fost de mult timp, cred că de anul trecut, din vară. Sunt sacrificii, dar când simt că mi-e dor de club, mă duc în club, nu am nicio restricţie”, a mai declarat Halep, care a adăugat că ar prefera să câştige un turneu de Grand Slam în dauna unei poziţii mai bune în ierarhia mondială. Întrebată care dintre jucătoarele Serena Williams, Victoria Azarenka şi Maria Şarapova este mai uşor de învins, Halep a răspuns: „Toate joacă foarte bine. Cred că mai uşor ar fi cu Şarapova şi Azarenka. Pe Serena cred că nu o pot învinge, încă”.