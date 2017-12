La Gaudeamus - Litoral, cărțile au venit pe mare

La Târgul Estival de Carte Gaudeamus - Litoral, cărțile au venit pe mare, joi seară, fiind aduse de nouă veliere care au plutit pe apele Mării Negre și s-au aliniat la țărm, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale. „Dulcea” povară a fost preluată de patru actori de la Teatrul de Stat - Alina Manțu, Ana Maria Ștefan, Adrian Dumitrescu și Andrei Cantaragiu - îmbrăcați în costume de epocă. Ei adus cărțile-simbol, inclusiv „Cartea Gaudeamus”, la pavilionul Gaudeamus din Piațeta Perla. Prin acest eveniment, organizatorii - Radio România, prin Centrul Cultural Media Radio România, şi Radio Constanţa - și-au propus să celebreze frumoasa stațiune Mamaia, la împlinirea a 110 de ani.

Activitatea de la malul Mării Negre nu ar fi fost posibilă fără dăruirea celor de la Clubul Nautic Român, care are baza sportivă în Techirghiol.

Dacă doriți să răsfoiți cărțile care au poposit la Marea Neagră, să le simțiți... parfumul special și să le cumpărați, sunteți așteptați în Piațeta Perla până pe 15 august, inclusiv, între orele 15.00 și 23.00. La cea de-a VIII-a ediție a târgului Gaudeamus - Litoral vă așteaptă o mare de cărți și peste 100 de evenimente.

La târg participă 30 de edituri, mai multe decât la ediția din 2015. „Gaudeamus - Litoral este un târg la care lucrurile sunt mai puțin formale. Oamenii sunt în vacanță (...) Încrederea editurilor în târgul Gaudeamus, varianta estivală, este foarte mare. Dacă anul trecut am avut 15 evenimente editoriale, anul acesta avem peste 100, semn că editurile participante au căpătat foarte multă încredere în acest târg”, a spus managerul Radio Constanța, Daniel Sârbu, în cadrul conferinței de presă care a precedat deschiderea oficială a evenimentului.

GAUDEAMUS - LITORAL: „O MARCĂ CULTURALĂ A CONSTANȚEI”

„Gaudeamus - Litoral este cel mai... aerisit târg din țară. Briza mării îi umflă... pânzele. Să nu uităm că printre scriitorii legați de mare și de spațiul dobrogean se află cel puțin doi mari scriitori: mă refer la Radu Tudoran și Jean Bart, pentru a nu-l pomeni pe Pavel Chihaia”, a spus, tot în cadrul conferinței de presă, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România și președintele de onoare, din acest an, al Târgului Gaudeamus - Litoral. Acesta a vorbit despre târgul din Piațeta Perla ca despre „o marcă culturală a Constanței”, care „resuscitează” interesul spre lectură. „Nu întâmplător, vecinătatea cu mare este dătătoare de suflu de inspirație”, a mai spus prof. univ. dr. Mitchievici. Acesta a mai spus că târgul estival Gaudeamus îi amintește de marile vacanțe, care încep și nu se mai termină. „Nu cunosc un „însoțitor” mai bun pentru o vacanță decât o carte, pe care nu o iei cu tine de acasă, ci pe care să o cumperi acolo unde te afli”, a mai spus președintele de onoare al târgului estival de carte.

„Suntem onorați de această colaborare, și în acest an. Muzica și cartea fac, și de această dată, casă bună”, a subliniat dirijorul Muzicii Militare a Forțelor Navale, colonel dr. Cornel Ignat, în cadrul aceleiași conferințe de presă.

„Nu putem despărți cuvântul de imagine, imaginea de sunet, iar teatrul este, după cum bine știm, o artă sincretică, în care toate aceste lucruri se întâlnesc atât de frumos și de armonios”, a spus și consultantul artistic al Teatrului de Stat Constanța, Anaid Tavitian.

CULTURA TOMITANĂ, ÎNCOTRO? DEZBATERE, VINERI, LA MUZEUL DE ARTĂ

Printre mulțimea de evenimente (editoriale, dar nu numai) de vineri, unul atrage în mod deosebit atenția. Este vorba despre o masă rotundă programată de la ora 18.00, la Muzeul de Artă Constanța, în organizarea Radio Constanţa. Tema abordată va fi situaţia culturii constănţene şi proiectele culturale necesare pentru oraș. Evenimentul va fi transmis în direct directă pe www.radioconstanta.ro, cu proiecţie în cortul Gaudeamus. La discuții vor participa: preşedintele de onoare al târgului dr. Angelo Mitchievici, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, politologul Ioan Stanomir, prof. univ. dr. la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, dar și primarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău.

POLIȚIA GAUDEAMUS PATRULEAZĂ PE PLAJĂ ȘI VĂ AMENDEAZĂ CU... CĂRȚI

Conform organizatorilor, două dintre proiectele iniţiate de Radio România sub genericul Programului „Lectura - Târgurile Gaudeamus” vor fi reluate și în acest an. Este vorba despre Poliţia Gaudeamus, care va amenda cititorii de pe plajă, surprinși în flagrant. Amenda constă în cărți oferite de editurile participante la târg.

„CĂRŢILE SE ÎNTORC ACASĂ”

Un alt proiect este „Cărţile se întorc acasă”, campanie care are ca principal obiectiv constituirea, prin donaţii din partea expozanţilor şi a vizitatorilor, a unui fond de carte care va avea ca beneficiari biblioteci ale unor comunităţi subfinanţate din acest punct de vedere. Anul acesta, volumele donate vor avea ca destinaţie Şcoala generală din satul Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa.

Gaudeamus - Litoral încheie Caravana Gaudeamus 2016, după ediţiile de la Craiova, Cluj-Napoca şi Oradea, fiind evenimentul cu numărul 94 în seria Târgurilor GAUDEAMUS, iniţiate şi organizate de Radio România din 1994.

MAI JOS GĂSIȚI LISTA CU EVENIMENTELE PROGRAMATE VINERI, 12 AUGUST:

Proiecţie film: „Dobrogea de altădată”

16.00 - 16.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Înfășurat în țipăt” de Sânziana Batiște

Invitați: Sânziana Batiște, Vasile Poenaru

16.30 - 17.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Who Is the Soul Mate? Where Do We Find Him? The Invisible World” de Carmina Harr

Invitați: Carmina Harr, Vasile Poenaru

17.00 - 17.30 EDITURA CELESTIUM – spațiul de evenimente

Lansare de carte fantasy: „Lumină şi întuneric” de Sebastian Oacheş

17.00 - 17.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Eveniment: Carte frumoasă, cinste cui te dăruiește: scriitorii Tudor Cicu și Mihaela Roxana Boboc se prezintă și dăruiesc din cărțile lor Azaplar și Tătărușca participanților la eveniment

Invitați: Tudor Cicu, Mihaela Roxana Boboc, Vasile Poenaru

17.30 - 18.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Eveniment: „Carte frumoasă, cinste cui te dăruiește”: eseistul Ioan Danciu se prezintă și dăruiește cartea sa Reflecții asupra lumii materiale participanților la eveniment

Invitați: Ioan Danciu, Vasile Poenaru

18.00- 19.00 Masă rotundă pe tema situaţiei culturii constănţene şi proiectele culturale necesare pentru oraş, organizată de RADIO CONSTANŢA - Evenimentul are loc la Muzeul de Artă Constanţa şi va fi transmis în direct directă pe www.radioconstanta.ro, cu proiecţie în cortul Gaudeamus. Participă: dr. Angelo Mitchievici, preşedintele de onoare al târgului, dr. Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă, Ioan Stanomir, politolog, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, primarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău

18.00 - 18.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „În brațele întâmplării” de Toni Constantin Georgescu

Invitați: Toni Constantin Georgescu, Vasile Poenaru

18.30 - 19.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Eveniment: „Carte frumoasă, cinste cui te dăruiește”: Corina Ghițeanu se prezintă și dăruiește cărțile sale „Democrația luminii în Univers“ și „Revenirea Christului imacula“ participanților la eveniment

Invitați: Corina Ghițeanu, Vasile Poenaru

18.30 – 19.00 EDITURA EIKON – spațiul de evenimente

Lansare de carte: „Mituri și simboluri biblice în poezia românească neomodernistă”, de Daniela Varvara; „Ziua Fiului Omului”, versuri, antologie de autor, de Dan Damaschin

Invitați: Vasile Spiridon, Daniela Varvara

Moderator: Valentin Ajder

19.00 - 19.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Cumva trebuia să încep” de Ștefan Kellner

Invitați: Ștefan Kellner, Vasile Poenaru

19.00 – 19.30 EDITURA EIKON – spațiul de evenimente

Lansare de carte: „Timpul splendorii”, de Andreea Nanu; „Migrații”, de Laurențiu Orășanu (roman)

Prezintă: Christian Crăciun, Valentin Ajder

19.30 – 20.30 Evenimente organizate de Ilinca Butucea

Vernisajul expoziţiei „Mişcare sufletească de ţară la Craiova”, cu concursul artiştilor plastici: Gheorghe Caraiman, George Leteanu, Costel Lupu, Alexandrina Macarov, Petre Antonescu, George Coman, Ina Ioana Iordan, Niculae Găgeanu, Alexandru Ghinea, Maria Monica Goşoiu, Vasilica Pop, Atena Mariana Macarov, Filiz Velula, Ilinca Butucea

Lansarea volumelor: „Dar de dor”, autor Ilinca Cîrstov Butucea, volum apărut la editura Muntenia; „Românisme, epigrame, caricatură, ziceri”, autor Costel Lupu, volum apărut la editura Genessa Craiova

19.30 - 20.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Arta de a face bani” de Sorin Lupescu

Invitați: Sorin Lupescu, Vasile Poenaru

20.00 - 20.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Eveniment: Carte frumoasă, cinste cui te dăruiește: Carmen Elena Nicu dăruiește cartea sa Camino sufletului meu participanților la eveniment; lectură și comunicare de la suflet la suflet: „Vino să ne privim în ochi, în suflete, și vei primi acel special Camino al sufletului meu”, Partea a II-a

Invitați: Carmen Elena Nicu, Vasile Poenaru

20.30 - 21.00 Prezentare de carte: „P.I.L.A., Partidul Intelectualilor Liber Angajați”, autor Ducu Mogoşeanu (volum apărut la editura MJM din Craiova) – spațiul de evenimente

Volumul satirizează tarele societăţii româneşti actuale, prin calitatea autoironică a mesajului.

21.00 – 22.00 EDITURA EIKON – spațiul de evenimente

Lansare de carte: „Secretele machiajului de mireasă”, de Corina Tudor

Invitați: Camelia Tugearu, Adelina Tocitu, Corina Tudor

Moderator: Valentin Ajder

22.00 – 23.00 EDITURA EIKON – spațiul de evenimente

Lansarea volumelor: „Tentația politicului - reflecții conservatoare după sfârșitul istoriei”, de Horia Ciurtin; „MITTELEUROPA - O încercare de a defini Europa Centrală”, de Ionel Bota

Recital poetic: „Ziua Fiului Omului”, versuri, antologie de autor, de Dan Damaschin;

„Adio, dar rămân cu tine!”, de Anton Jurebie; „Ereticul răstignit”, versuri, de Nicolae Adam;

„Călcâiul de pâine”, de Adrian Tarța

