„La La Land“, continuarea lui „Whiplash“, câştigă premiul cel mare la Festivalul de la Toronto

Musicalul "La La Land" a luat prestigiosul premiu People's Choice la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, relatează BBC. Distincţia "People's Choice" este dată în urma votului publicului şi în ultimii ani s-a dovedit a fi o recunoaştere care prezice care filme vor avea succes la Oscar. Filmul cu un subiect desprins din universul muzicii jazz este o continuare a filmului "Whiplash", distins cu premiul Oscar, în regia lui Damien Chazelle. Printre câștigătorii anteriori ai premiului se numără "12 Years a Slave" şi "The King's Speech".

Pe de altă parte, premiul "Platform" a fost câștigat de Pablo Larrain pentru "Jackie", filmul biografic despre Jacqueline Kennedy, în care Natalie Portman este protagonistă. Raoul Peck a câștigat premiul "People's Choice" pentru documentar cu filmul "I Am Not Your Negro", în care sunt relatate vieţile și asasinările lui Martin Luther King Jr., Malcolm X și Medgar Evers. Filmul este bazat pe cartea neterminată a lui James Baldwin, "Remember This House".

Musicalul "La La Land", cu Ryan Gosling şi Emma Stone, este un tribut adus epocii de aur a musicalurilor hollywoodiene, deşi povestea din film se petrece în contemporaneitate. Pelicula a avut premiera în competiţia Festivalului de Film de la Veneţia, pe 31 august. Gosling interpretează rolul unui pianist de jazz care se îndrăgosteşte de o actriţă debutantă (Emma Stone). Cei doi întâmpină obstacole pe măsură ce-şi clădesc cariere de succes. De asemenea, JK Simmons, care a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul "Whiplash", şi cântăreţul John Legend sunt în distribuţie. "La La Land este un film care nu neapărat că reinventează musicalul, dar arată o nouă faţetă a acestui gen", a declarat Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneţia. "Dacă „Whiplash“ a fost o revelaţie, „La La Land“ îl va consacra pe Damien Chazelle drept regizor hollywoodian", a adăugat Barbera.