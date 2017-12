La Petromidia se face revizia generală

Rompetrol Rafinare oprește de duminică, 11 octombrie, și până pe 20 noiembrie activitatea rafinăriei Petromidia şi a diviziei de petrochimie, pentru desfăşurarea reviziei generale programate. Pe parcursul acestei perioade, compania va asigura livrările de produse către clienţi din stocurile proprii şi de pe piaţa regională. ”Revizia generală are loc o dată la 5 ani, în acord cu legislaţia în vigoare pentru funcţionarea unei rafinării, iar investiţia totală din acest an pentru revizia rafinăriei Petromidia şi a diviziei de petrochimie se ridică la 77,5 milioane de dolari. Revizia tehnică programată are scopul de a asigura un grad ridicat de siguranţă a echipamentelor aflate în funcţiune, la un cost scăzut de mentenanţă, precum şi îmbunătăţirea eficienţei instalaţiilor printr-o disponibilitate mecanică ridicată”, a declarat directorul general al companiei Rompetrol Rafinare, Yedil Utekov.

Lucrările sunt realizate şi coordonate de compania Rominserv, contractorul general al KMG International, dar şi de alte 44 de companii, fiind implicaţi în total 3.600 de angajaţi. Finalizarea lucrărilor de mentenanţă vizează atingerea unui grad de disponibilitate mecanică de 96,5%, după repunerea în funcţiune a instalaţiilor, potrivit reprezentanților Rompetrol. Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor şi atingerea obiectivului de zero accidente, companiile de pe platforma Petromidia au luat măsuri suplimentare de protecţia muncii şi instruirea tuturor subcontractorilor care îşi vor desfăşura activitatea pe platforma Petromidia în această perioadă. ”Revizia generală vizează, totodată, mentenanţa corectivă şi preventivă completă a echipamentelor, inspecţia tehnică a utilajelor, acestea fiind necesare pentru menţinerea funcţionării rafinăriei la capacitatea ei nominală. Rafinăria Petromidia are o capacitate instalată de procesare de 14.000 tone pe zi, iar în 2014, a procesat o cantitate-record de materie primă - 5,05 milioane tone de materii prime. Rafinăria a funcționat anul trecut la capacitate maximă și nu a consemnat nicio oprire programată sau accidentală în 365 de zile”, a mai precizat conducerea companiei. În prima jumătate a lui 2015, cantitatea de materii prime prelucrate la rafinăria Petromidia a fost mai mare cu 11% faţă de perioada similară a anului trecut şi a atins nivelul de 2,6 milioane tone. Divizia de petrochimie a procesat în primul semestru din 2015 o cantitate mai mare cu 8,2% (91,6 mii tone) comparativ cu cea realizată în aceeaşi perioadă a anului trecut.