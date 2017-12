La plimbare cu o maşină furată, fără permis

Delincvenţa juvenilă este o problemă cu care poliţiştii constănţeni se confruntă tot mai des în ultima perioadă. Potrivit oamenilor legii, tinerii care nu au atins încă vîrsta majoratului nu se mai limitează la a fura din magazine ţigări sau dulciuri, ci s-au reprofilat pe... furtul de autoturisme. Nici măcar faptul că nu posedă permis de conducere nu pare să-i împiedice pe micii infractori de a pleca la plimbare cu maşinile altora. Ultimul furt de acest gen a avut loc în noaptea de joi spre vineri. O echipă a Poliţiei Rutiere, care se afla pe Bd. Tomis, în apropierea Spitalului Judeţean, a observat o Dacie de culoare albastru metalizat, care rula spre centrul oraşului cu farurile stinse. Agenţii de circulaţie i-au făcut şoferului semn să oprească maşina, dar acesta, în loc să încetinească, a accelerat, trecînd cu viteză pe lîngă poliţişti, care au pornit în urmărirea lui. După o cursă nebună pe străzile Constanţei, şoferul maşinii urmărite a pierdut controlul direcţiei şi a intrat într-un stîlp de iluminat. Tînărul aflat la volan a coborît în grabă din maşină şi rupt-o la fugă. A fost însă reţinut de poliţişti, după cîţiva metri, prilej cu care oamenii legii au descoperit şi motivul pentru care şoferul încerca să scape de ei: el abia împlinise 16 ani, iar maşina pe care o conducea era furată. Nicuşor R. le-a spus anchetatorilor că locuieşte în cartierul Palazu Mare, dar că în seara respectivă a rămas în oraş, să se distreze împreună cu cîţiva prieteni. După ce s-a întunecat, Nicuşor s-a despărţit de amicii săi, urmînd să se îndrepte spre casă. Pe drum însă a dat cu ochii de autoturismul Dacia, care era parcat pe str. Mircea cel Bătrîn, în spatele Capelei Militare. “Cînd am văzut Dacia, mi-a venit ideea să mă întorc acasă cu maşina. Aveam nişte chei la mine, le-am încercat şi am văzut că se potrivesc. Ştiu să conduc, pentru că m-a învăţat un prieten din Mihail Kogălniceanu”, le-a mai spus hoţul poliţiştilor. Potrivit oamenilor legii, la percheziţia corporală s-au găsit asupra tînărului şi un mănunchi de chei auto, pe care acesta susţine că le are de la acelaşi amic, de la care a învăţat să şofeze. Nicuşor R. este cercetat în stare de libertate pentru furt calificat, oamenii legii demarînd o anchetă pentru a stabili dacă acesta este şi autorul altor furturi. Cît priveşte maşina furată, aceasta a fost distrusă în proporţie de 50 % în urma impactului cu stîlpul.