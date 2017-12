Lauren Bacall - Oscar pentru întreaga carieră

Actriţa Lauren Bacall, în vârstă de 85 de ani, a fost recompensată, sâmbătă, cu un Oscar pentru întreaga carieră, în detrimentul altor două legende de la Hollywood, Jack Nicholson şi Warren Beatty, anunţă BBC. “Nu-mi vine să cred! Bărbaţii au pierdut în faţa unei femei”, a glumit actriţa, la aflarea veştii. Lauren Bacall a fost recompensată cu prestigioasa distincţie în cadrul unei ceremonii organizate, pentru prima dată în istoria Oscarurilor, în afara tradiţionalei gale de la Los Angeles. Evenimentul nu a fost nici măcar transmis în direct la TV. Actriţa a primit statueta Oscar de la actriţa Angelica Huston, la ceremonie fiind prezenţi şi George Lucas, Steven Spielberg, Tom Hanks şi Kirk Douglas.

În ciuda carierei sale remarcabile, cu peste 60 de filme în palmares şi multe roluri memorabile, Lauren Bacall a fost nominalizată la premiile Academiei Americane de Film o singură dată, în 1997, pentru prestaţia din “The Mirror Has Two Faces”, însă nu a câştigat premiul. Alte pelicule importante din filmografia sa sunt “How to Marry a Millionaire” (1953), “Murder on the Orient Express” (1974), “Misery” (1990) şi “Dogville” (2003). În anii \'50-\'60, Lauren Bacall se număra printre cele mai frumoase vedete feminine de la Hollywood, datorită formelor sale perfecte şi privirii pe cât de pătrunzătoare, pe atât de misterioase.