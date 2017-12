Laurenţiu Mironescu, în stare de incompatibilitate

Inspectorii de integritate au constatat încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Laurenţiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi fost deputat PDL în legislatura 2004-2008. Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Mironescu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 mai 2007 - 19 decembrie 2008, deoarece a deţinut simultan funcţia de deputat şi calitatea de administrator în cadrul SC Elynstal Construct Serv SRL, încălcând astfel art. 82, alin. 1, lit. c) din Legea nr.161/2003. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani. Constănţeanul Laurenţiu Mironescu a fost destituit din funcţia de secretar general al MAI în luna mai 2011, după ce a fost reţinut de procurorii anticorupţie, într-un dosar în care mai sunt cercetaţi Eugen Bogatu, fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, şi senatorul PDL Mircea Banias. “Firma despre care ANI face vorbire nu a funcţionat niciodată, motiv pentru care nici nu am declarat-o. Societatea a fost înfiinţată la Ploieşti cu un asociat, cu care am căzut de comun acord ca administrator să fie cel cu domiciliul în Ploieşti. Eu nu puteam să coordonez activitatea de la Constanţa. Dintr-o eroare de redactare, actul constitutiv al firmei a fost făcut cu cei doi asociaţi şi administratori. Firma nu a funcţionat niciodată şi nu a produs efecte. Nu mă afectează decizia ANI, dar totuşi o voi contesta pentru a lămuri lucrurile”, a declarat Laurenţiu Mironescu.