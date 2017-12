Vicepreşedintele PIN Lavinia Şandru a declarat marţi seara, în cadrul unei emisiuni televizate, că Elena Udrea, în calitatea sa de fost consilier prezidenţial, "are o influenţă asupra lui Traian Băsescu, iar acesta îşi dă seama că poate să o utilizeze pe Udrea atunci cînd vrea el, dar Udrea, în cazul în care şi-ar folosi această influenţă ca să îl determine să nu se mai comporte ca un copilaş care se joacă cu bileţele, atunci sigur ar fi mult mai bine pentru noi, dar iată că ea nu face asta". Întrebată dacă crede în povestea cu "bileţelul buclucaş", ea a precizat că dacă acesta există cu adevărat, atunci Elena Udrea ar trebui să îl arate, nu doar să vorbească despre acest billet: "De ce mă deranjează şi de ce e periculos ceea ce face Traian Băsescu? Pentru că, pe de o parte, ne vorbeşte de nu ştiu cît timp de grupuri de interese, că sînt la PNL, că sînt în jurul lui Patriciu, iar pe de altă parte, acest om ne-a intoxicat de-a lungul istoriei lui cu tot felul de bileţele. Aduceţi-vă aminte de bileţelul cu caracter secret pe care i l-a dat d-lui Radu Stroe”. În opinia sa, toată acestă "isterie" creată de povestea cu "bileţelul" poate avea legătură şi cu lista prezentată de PIN, la sfîrşitul lunii octombrie, care cuprindea "vreo 40 de oameni politici care profită de pe urma caselor de la stat. “Se pregătea o ordonanţă prin care aceşti oameni să îşi poată să-şi cumpere casele. Tot pe nimic, adică să le cumpere fără licitaţie. În momentul în care am auzit de treaba asta, noi am ieşit şi am făcut publică lista, şi am început să facem scandal. Şi atunci au modificat ordonanţa astfel încît toate aceste imobile să se vîndă prin licitaţie deschisă cu strigare". Întrebată ce legătură au acestea cu bileţelul, Şandru a răspuns că este vorba de vreo 650 de locuinţe aici: "Sînt oameni grei, care au făcut presiuni şi fac în continuare... au puterea asta pentru ca ei să îşi poată cumpăra acele locuinţe. Nu putea să iasă Elena Udrea acum două luni. Pentru că atunci la RAAPPS nu era un liberal, atunci la RAAPPS era dl Vlaicu, membru al PD. Ei, în momentul în care noi am dat în vileag toate aceste măgării pe care voiau să le facă, au rămas descoperiţi. A venit un liberal, acesta a fost de acord să facă licitaţie, legea e alta, şi gîndiţi-vă că oamenii ăştia fac în continuare presiuni".