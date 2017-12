Legea referendumului, modificată?

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a anunțat că va depune un proiect care prevede modificarea legii referendumului astfel încât acesta să nu mai poată fi folosit politic. „Depunem cât de curând modificarea legii referendumului prin copierea faptelor in rem, a tuturor recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția, punerea în acord cu deciziile Curții și cu Constituția. Nu vor mai exista posibilități ca referendumurile acestea să fie folosite politic“, a declarat deputatul Eugen Nicolicea, la Antena 3. Declarația lui Nicolicea vine la câteva săptămâni de la anunțul președintelui Klaus Iohannis precum că intenționează să-i cheme pe români la urne, în primăvara acestui an, pentru a răspunde la o întrebare ce are legătură cu lupta împotriva corupției. Decizia a plecat de la scandalul generat de proiectele privind Justiția, organizarea referendumului fiind considerată o ambiție a președintelui de a se război cu actuala coaliție de guvernare. Deși a făcut mare tam-tam pe marginea acestui subiect, șeful statului a abandonat ideea, cel puțin deocamdată. Amintim că, în ultimii 10 ani, au fost organizate trei referendumuri, cele din 2009 și 2012, pentru demiterea președintelui Traian Băsescu și pentru constituirea unui Parlament monocameral cu maximum 300 de aleși.