Legislaţia din domeniul mediului trebuie actualizată

Dacă agenţii economici ştiu exact ce responsabilităţi au în domeniul protecţiei mediului şi care sînt sancţiunile pe care le primesc dacă nu-şi respectă obligaţiile, nu acelaşi lucru se poate spune despre persoanele fizice. Potrivit conducerii Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), cadrul legislativ are sincope în ceea ce priveşte responsabilizarea cetăţeanului. „Am avut mari probleme cu agenţii economici, care erau principalii poluatori, dar acest lucru se întîmpla imediat după revoluţie, cînd prevederile legislaţiei din domeniu erau noi şi mulţi operatori nu le cunoşteau. Acum, majoritatea agenţilor vechi s-au conformat, iar cei noi care apar sînt deja la curent cu obligaţiile pe care le au şi le transpun în practică. Din păcate, nu se poate spune la fel în ceea ce priveşte cetăţenii, care au devenit principala problemă în protecţia mediului”, a declarat comisarul şef al GNM Constanţa, Vasile Petro. El a adăugat că cea mai bună cale pentru responsabilizarea cetăţenilor este o completare a cadrului legislativ, în aşa fel încît acesta să prevadă sancţiuni şi pentru persoanele fizice care poluează. Sînt cazuri în care, deşi legiuitorul stabileşte sancţiuni pentru anumite fapte (aruncarea gunoiului în altă parte decît în locurile special amenajate sau poluarea fonică), nu se stabileşte clar cine are competenţe în aplicarea acestora: comisarii de mediu, poliţiştii sau alte instituţii care au asemenea atribuţii. „Ne putem lua un ochi de pe agenţii economici pentru a-l îndrepta către persoanele fizice. Este momentul ca cetăţeanul să ştie clar ce nu are voie să facă, atunci cînd vine vorba de mediu. Este singurul mod în care vom scăpa de vecinii care dau muzica prea tare sau de persoanele care cred că spaţiul public este coşul lor de gunoi”, a afirmat Vasile Petro.