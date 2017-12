Leo Grozavu a demisionat din funcția de antrenor la FC Botoșani

Antrenorul echipei FC Botoșani, Leo Grozavu, și-a anunțat demisia, miercuri dimineaţă, în urma incidentului de la Giurgiu, când l-a lovit pe jucătorul Cătălin Golofca. „Îmi pare rău că am ţinut prima pagină a ziarelor. Vreau să-mi cer scuze public. În viaţă trebuie să ne asumăm. Vreau să le mulţumesc celor care au fost alături de mine. Au fost şi foarte mulţi care m-au pus la zid, au ridicat piatra şi nu ştiu dacă toţi au un comportament imaculat. Toate lucrurile astea mă vor face mai puternic. Am avut două nopţi şi o zi, am încercat să judec şi să văd care e cea mai bună decizie. Îmi prezint public demisia. Este un gest de onoare pe care îl fac. Am considerat că este normal să fac acest gest, m-am gîndit foarte bine, nu vreau să afectez imaginea clubului. Caracterul este mai important decât prejudiciile pe plan financiar”, a declarat Leo Grozavu.

Tehnicianul formației botoșănene şi-a cerut oficial scuze și a precizat că urmează să comunice decizia de a-și da demisia atât jucătorilor, cât şi conducătorilor clubului: „Ieri dimineaţă (n.r. - marți dimineață) mi-am cerut scuze în faţa lotului şi staff-ului tehnic. Îmi cer scuze tuturor antrenorilor din România cărora le-am creat un prejudiciu de imagine. Regret enorm acest eveniment negativ. Voi prezenta conducerii clubului și jucătorilor decizia de a demisiona”.