Leul atinge un nou minim al ultimelor 12 luni în faţa monedei europene

Leul a pierdut, ieri, încă 0,19% în faţa monedei europene, ca urmare a cîtorva ordine de cumpărare de valută în schimbul leilor, care au determinat banca centrală să afişeze un curs de referinţă de 3,4833 lei/euro, susţin dealerii. \"Piaţa valutară a fost destul de liniştită, iar volumele tranzacţionate destul de mici\", a spus şeful departamentului de tranzacţii interbancare al Volksbank, Monica Angelescu. Zlotul, forintul şi lira turcească au avut o evoluţie similară cu a leului faţă de euro. Moneda naţională era cotată, la începutul şedinţei de ieri, la 3,4820-3,4870 lei/euro, la un nivel apropiat de cel de vineri, după care leul s-a apreciat uşor pînă la 3,4800-3,4830 lei/euro. La 13:30, euro era cotat la 3,4850-3,4885 lei. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,4833 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,19%) faţă de euro, de la 3,4764 lei/euro, cît era vineri. Leul nu a mai trecut de acest nivel din 24 noiembrie 2006, cînd BNR a afişat un curs al monedei europene de 3,4904 lei.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat între 1,4620 şi 1,4687 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, dolarul era cotat la 1,4638 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,07%) faţă de dolar, de la 2,3818 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3800 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,35% pe an faţă de 6,40% pe an, cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,02% pe an, de la 7,16% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţineau luni dimineaţă în apropiere de 7% pe an, sub nivelul dobînzii de politică monetară, ca urmare a unui exces uşor de lichiditate pe piaţa băncilor, odată cu apropierea sfîrşitului perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii. BNR a atras, ieri, de la băncile comericiale, 6,0579 miliarde de lei în depozite cu scadenţa la două săptămîni, la o dobîndă anuală fixă de 7,5%, egală cu dobînda de politică monetară.