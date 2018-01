Leul coboară, pentru a opta şedinţă consecutivă, la un nou minim al anului faţă de euro

Îngrijorările investitorilor cu privire la plasamentele cu grad ridicat de risc au afectat şi leul, care s-a depreciat, ieri, cu 0,33% pînă la 3,4948 lei/euro, curs de referinţă pe care moneda naţională nu l-a mai atins din 22 noiembrie 2006. \"Sentimentul negativ din toată lumea a afectat şi evoluţia leului. Piaţa vrea un curs de schimb mai ridicat, tranzacţiile sînt calme, dar nivelul la care este cotat euro este din ce în ce mai ridicat. Nu cred, totuşi, că deprecierea leului va mai continua mult\", a spus dealerul şef al ABN Amro Bank România, Dragoş Balaci. Moneda naţională era cotată la 3,5025-3,5060 lei/euro la primele tranzacţii de ieri, după care leul a revenit uşor sub nivelul de 3,50 lei/euro, iar la ora 11:00, euro era cotat la 3,4890-3,4950 lei. Ulterior, leul a reînceput să se deprecieze uşor faţă de euro, iar la 13:30, euro era cotat la 3,4960-3,5000 lei. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,4948 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,33%) faţă de euro, de la 3,4833 lei/euro, cît era luni. Leul nu a mai trecut de acest nivel din 22 noiembrie 2006, cînd BNR a afişat un curs al monedei europene de 3,4995 lei.

Unii analişti consideră că leul a fost afectat şi de reducerea recomandării pentru acţiunile Erste din cauza prezenţei în România, anuanţată luni de Merril Lynch. Euro a înregistrat, ieri, două recorduri consecutive în faţa dolarului. Raportul euro-dolar a ajuns la 1,4794, după ce în debutul şedinţei, un euro s-a tranzacţionat la 1,4761 de dolari. Fostul record, de 1.4752 dolari pentru un euro, a fost atins la începutul lunii. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4636 la 1,4797 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, moneda americană era cotată la 1,4783 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,64%) faţă de dolar, de la 2,3800 lei/dolar, cît era luni, la 2,3648 lei/dolar, ca urmare a deprecierii dolarului pe piaţa internaţională. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 4,41% pe an, faţă de 6,35% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 5,28% pe an, de la 7,02% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au continuat să scadă la 4,50-5,50% pe an, ca urmare a faptului că lichiditatea de pe piaţa interbancară este destul de ridicată înaintea sfîrşitului perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii.