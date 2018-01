Leul s-a depreciat uşor

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, pînă la 3,2667 lei/euro, de la 3,2646 lei/euro cît era miercuri, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută, susţin dealerii. "Leul ar putea să se întărească faţă de valutele forte în a doua parte a zilei, ca urmare a sentimentului pozitiv pe care îl au investitorii străini faţă de pieţele emergente şi a nivelului mai ridicat al dobînzilor la depozitele pe termen scurt", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă. Leul se depreciase miercuri pînă la 3,2710 lei/euro, ca urmare a mişcărilor regionale, iar în şedinţa valutară de ieri s-a deschis la cotaţia de 3,2680 lei/euro. Euro s-a menţinut la 3,2650-3,2680 lei în prima parte a zilei.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 68 de lei vechi (0,28%) faţă de dolar, de la 2,4142 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,4210 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,14% pe an faţă de 7,15% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda este aproape neschimbată la 7,77% pe an, de la 7,78% pe an, cît era miercuri. "Dobînzile interbancare la depozitele overnight se menţin la 7-8% pe an şi este de aşteptat să se menţină în jurul acestui nivel şi săptămîna viitoare dacă banca centrală va continua să sterilizeze tot excesul de lichiditate din piaţă", a mai spus Hăncilă.