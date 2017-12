Leul se apreciază pe piaţa interbancară

Moneda naţională a continuat să se aprecieze în faţa euro pe tot parcursul şedinţei interbancare de ieri, cotaţia fiind impulsionată de vînzările de valută din piaţă, efectuate cu precădere de nerezidenţi. "Şedinţa s-a deschis cu presiune la vînzare şi a continuat în acelaşi sens, în piaţă apărînd ordine agresive de vînzare din partea unor bănci străine. Cantitatea de valută intrată în piaţă a determinat aprecierea leului pînă în apropierea pragului de 3,5 unităţi, dar acest nivel va fi greu de depăşit, întrucît mulţi dintre jucători îşi vor lua profituri", a declarat dealerul unei bănci.

BNR a anunţat un curs de referinţă de 3,5102 lei/euro, în scădere cu 1,1 bani faţă de nivelul raportului de vineri. Moneda americană a evoluat în sens invers şi a cîştigat 0,76 bani, urcînd la 2,7842 lei, ca urmare a aprecierii dolarului pe pieţele internaţionale. Raportul euro/dolar a coborît, la ora 16:00, sub nivelul de 1,25 unităţi. Pe piaţa monetară, dobînzile la depozitele pe o zi (overnight) au rămas constante, în intervalul 8 - 8,75%, cu toate că BNR a sterilizat luni 2,14 miliarde lei, sub forma depozitelor la o lună, cu dobîndă de 8,75% pe an. La licitaţie a fost acceptată întreaga ofertă a celor 16 bănci participante.