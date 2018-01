Leul se revigorează

Leul a cîştigat, ieri, 0,61% în faţa monedei europene pînă la 3,3157 lei/euro, ca urmare a ordinelor masive de cumpărare de lei, apărute iniţial pe pieţele valutare externe şi ulterior şi pe cea locală, după anunţarea deciziei băncii centrale de majorare a dobînzii cheie la 7,50%, susţin dealerii. \"După declaraţia guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, care s-a arătat îngrijorat de aprecierea leului şi a explicat că impactul economic pe termen scurt este pozitiv, însă în rest, este foarte periculos, au apărut ordine de vînzare de lei care au depreciat uşor moneda naţională pînă la 3,3170-3,3230 lei/euro\", a spus şeful departamentului de tranzacţii interbancare al Volksbank, Monica Angelescu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3157 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 2 bani (0,61%) faţă de euro, de la 3,3360 lei/euro, cît era miercuri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat pînă la 1,4490 dolari/euro după anunţarea deciziei Federal Reserve (banca centrală americană) de micşorare a ratei dobînzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale pînă la 4,5%. Ulterior, însă, moneda americană şi-a revenit pînă la 1,4405 dolari/euro, iar în jurul orei 14:10, ora României, dolarul era cotat la 1,4423 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,52%) faţă de dolar, de la 2,3094 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,2975 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,24% pe an, faţă de 7,07%, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut uşor la 7,82% pe an, de la 7,70% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au urcat ieri dimineaţă la 8-8,1% pe an, dar au revenit ulterior la nivelul de tranzacţionare din ultimele zile de 7,3-7,8% pe an, întrucît piaţa anticipase, încă de zilele trecute, majorarea dobînzii de politică monetară a băncii centrale.