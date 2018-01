Leul urcă la un maxim al ultimilor 5 ani faţă de euro

“Moneda naţională a urcat la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor cinci ani faţă de euro, de 3,1774 lei/euro, după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat la Zurich că banca centrală nu va interveni în mod direct pe piaţa valutară decît în caz de urgenţă”, a declarat, ieri, analistul economic Ionuţ Dumitru. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,70%) faţă de euro, de la 3,1999 lei/euro, cît era joi, la 3,1774 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 18 iunie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 31.687 de lei vechi (echivalentul a 3,1687 lei noi) pentru un euro. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei de ieri, între 1,3380 şi 1,3432 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3427 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (1,02%) faţă de dolar, de la 2,3911 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3666 lei/dolar. Dolarul nu a mai fost cotat la un nivel similar de şase ani şi nouă luni, respectiv din 15 septembrie 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 23.666 de lei vechi (echivalentul a 2,3666 lei noi) pentru un dolar. Piaţa financiară românească nu tranzacţionează direct moneda americană, dar banca centrală calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 9,88% pe an, faţă de 1,78% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 15,38% pe an, de la 3,94% pe an, cît era joi. "Creşterea bruscă a dobînzilor a venit ca urmare a cererii mari de lei din partea investitorilor străini, pentru a-şi putea finanţa poziţiile deschise pe lei. De asemenea, băncile comerciale au nevoie de lichidităţi în lei cu care să îşi completeze rezervele minime obligatorii", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă. Ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii este pe 23 ale lunii, în timp ce taxele şi impozitele trebuie plătite la bugetul de stat pînă pe 25 ale lunii.