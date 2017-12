Liberalii constănțeni și-au stabilit candidatul pentru șefia CJC

05:44:12 / 29 Februarie 2016

MARILE SPERANTE

Liberalii se ocupa de pielea ursului din padure . De ce se mai numesc liberali este greu de inteles . Din ceea ce era , mult putin , PNL dupa nefericita alianta si complicitate cu PSD , ne referim la USL , nu mai reprezinta nimic in afara de echipa de profitori in frunte cu Hasotti . Dlor n-au catadicsit nici pana astazi sa-si exprime , cel putin formal , regretul pentru aceasta fapta odioasa . Fuziunea PDL cu PNL pentru a se obtine un amestec incolor, inodor si insipid , n-a avut decat scopul de a sterge cat de cat urmele murdare ale politicianismului manifestat de ambele partide . Noul si " Marele PNL " este si va fi o dublura a PSD . Indiferent cine va fi sef la CJ , Dragomir sau altul , tot politica pesedista se va face . Oricum, in conformitate cu legea , alegerea sefului CJC depinde de votul consilierilor , deci PNL are nevoie de o majoritate substantiala pentru ca Dragomir sa fie ales . Nu credem ca PSD va ierta PNL de tradare , de parasirea USL , si vor face orice ca liberalii sa piarda alegerile in Constanta . Cu exceptia numirii dlui Chitac in functia de presedinte PNL la municipiu , o grefa pe un corp muribund , nimeni din vechea formatie atat la PNL cat si la PDL n-a avut bunul simt sa se retraga cu cenusa pe cap in semn de căinţă . Repetam , cat timp in " noul PNL " continua sa existe Hasotti , Dragomir si Manea si Chiru nu exista speranta de mai bine .